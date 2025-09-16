Anzeige
Kriminalfall

Nach Leichenfund in Koffer in Filderstadt: Ermittler hoffen nun auf Hinweise durch "Aktenzeichen XY"

  • Aktualisiert: 16.09.2025
  • 10:27 Uhr
  • dpa
Ermittler:innen setzen im mysteriösen Koffer-Fall von Filderstadt auf die Reichweite der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst".
Ermittler:innen setzen im mysteriösen Koffer-Fall von Filderstadt auf die Reichweite der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst".© Markus Lenhardt/dpa

Ein Koffer, eine vermisste Frau und viele offene Fragen: Jetzt hoffen Ermittler aus Filderstadt auf Hinweise von TV-Zuschauer:innen.

Nach dem Fund einer toten Frau in einem Koffer in Filderstadt hoffen die Ermittler:innen bei der Suche nach Hinweisen auch auf die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst".

In der neuen Folge am Mittwoch (17. September, 20:15 Uhr) soll der Fall kurz vorgestellt werden, bestätigte ein Sprecher für den Sender. Geplant sei aber kein Film zu dem Fall. Vielmehr werde ein Foto eines Koffers gezeigt, der dem gefundenen Exemplar ähnele, und um Hinweise gebeten. Zuvor hatten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet.

Aktenzeichen

Polizei und Staatsanwaltschaft teilten mit, dass mittlerweile bei den Ermittler:innen über 100 Hinweise eingegangen seien. Diese hätten bislang aber nicht zur Aufklärung der Todesumstände der Frau geführt. Die Staatsanwaltschaft habe eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für die Aufklärung der Tat ausgelobt.

Von der Veröffentlichung des Koffer-Fotos in der Sendung erhoffen sie sich weitere Hinweise. Es handle sich um einen beigefarbenen Rollkoffer der Marke "Juicy Couture", 70 Zentimeter hoch und 46 Zentimeter breit.

Die ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" stellt regelmäßig ungeklärte Fälle vor und bittet um Mithilfe bei der Aufklärung.

Mitarbeiter:innen eines Bauhofs hatten die Leiche Ende August in einem Wohngebiet unter einer Brücke gefunden, stark verwest und teils skelettiert. Nach dem Fund war bereits mit einem Flyer im Drogen- und Obdachlosenmilieu in Stuttgart gesucht worden. Zur Todesursache, zur Nationalität der Toten und zu möglichen Hintergründen ist bislang nichts mitgeteilt worden. Die 40-Jährige ist identifiziert und soll aus Stuttgart stammen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist die Frau womöglich seit fast zwei Monaten tot. Zumindest wurde sie laut Polizei zuletzt am 21. Juli dieses Jahres in Stuttgart gesehen. Die Frau galt als vermisst.

