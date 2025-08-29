Anzeige
Polizei ermittelt

Grausiger Fund in Filderstadt-Bonlanden: Stark verweste Leiche in Koffer entdeckt

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 10:15 Uhr
  • dpa
Die Leiche befand sich laut Polizei in einem Koffer. (Symbolbild)
Die Leiche befand sich laut Polizei in einem Koffer. (Symbolbild)© David Inderlied/dpa

Ein städtischer Mitarbeiter entdeckt einen Koffer mit einer Leiche darin am Stadtrand. Wer ist es und was ist passiert? Eine Sonderkommission muss jetzt viele Fragen klären.

Anzeige

Bauhof-Mitarbeitende haben in einem Koffer am Stadtrand von Filderstadt (Kreis Esslingen) eine Leiche entdeckt - stark verwest und zum Teil bereits skelettiert. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, ohne weitere Details zu nennen. Die Polizei nahm noch am Fundort Ermittlungen auf. Eine 44-köpfige Sonderkommission wurde eingerichtet und eine Obduktion angeordnet.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Dem Bauhof war zuvor gemeldet worden, dass an einem Bachlauf im Stadtteil Bonlanden ein Koffer lag. Herbeigerufene Mitarbeitende stellten Verwesungsgeruch fest und öffneten das Gepäckstück. Die Leiche war den Angaben zufolge am späten Donnerstagvormittag (28. August) gefunden worden.

Weitere Hintergründe sowie Geschlecht, Alter, Todesursache und Todeszeitpunkt sind unklar. Die Obduktion solle hierzu mehr Klarheit bringen, wie es weiter hieß. Zeug:innen würden dringend gesucht.

Auch in den News:

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Ramelow fordert neue Nationalflagge
News

Ramelow spricht sich für Abstimmung über Nationalhymne aus

  • 29.08.2025
  • 11:33 Uhr
Smartphone login screen (1)
News

Störung bei DKB: Ausfälle beim Online-Banking – das ist der aktuelle Stand

  • 29.08.2025
  • 11:29 Uhr
Mitarbeiter montieren Kotflügel an einem Auto
News

Arbeitslosigkeit in Deutschland erstmals seit 2015 wieder über drei Millionen-Marke

  • 29.08.2025
  • 11:25 Uhr
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (Bild) – ihr Satz „Wir schaffen das“ prägt bis heute die Debatte.
News

Zehn Jahre "Wir schaffen das": Wie Merkels Satz heute bewertet wird

  • 29.08.2025
  • 11:17 Uhr
Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, sorgt oftmals für diplomatisches Kopfschütteln - seinen Chef stört das aber nicht.
News

Trumps Chaos-Gesandter Steve Witkoff: Diplomat leistete sich bei Putin schwere Patzer

  • 29.08.2025
  • 10:52 Uhr
Suche nach vermisster Frau aus Lauben - Leiche gefunden
News

Vermisste 36-Jährige in Lauben: Polizei findet Leiche - Lebensgefährte festgenommen

  • 29.08.2025
  • 10:27 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250822-99-804292
News

Russische Angriffe auf Kiew: Selenskyj sieht Schlag gegen Trump

  • 29.08.2025
  • 10:20 Uhr
Bundeskanzler Merz in Frankreich
News

Merz und Macron in Toulon: Gipfeltreffen trotz Regierungskrise in Paris

  • 29.08.2025
  • 07:34 Uhr
Merz Waffenruhe
News

Merz glaubt nicht mehr an Putin-Selenskyj-Treffen

  • 29.08.2025
  • 05:29 Uhr
USA, Minneapolis: Menschen besuchen eine behelfsmäßige Gedenkstätte an der Annuniciation Catholic Church, nach den Schüssen im Umfeld einer katholischen Schule mit zwei toten Kindern.
News

FBI: Terrorverdacht nach Schüssen in Minnesota erhärtet sich

  • 28.08.2025
  • 23:59 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 29. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 29. August 2025 | 08:25

  • 04:54 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 19:45

  • 23:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 18:00

  • 11:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 15:45

  • 11:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 28. August 2025 | 08:25

  • 04:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 19:45

  • 25:09 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 18:00

  • 11:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 15:45

  • 11:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 27. August 2025 | 08:25

  • 04:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. August 2025 | 19:45

  • 23:32 Min
  • Ab 12