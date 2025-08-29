Grausiger Fund in Filderstadt-Bonlanden: Stark verweste Leiche in Koffer entdeckt

Ein städtischer Mitarbeiter entdeckt einen Koffer mit einer Leiche darin am Stadtrand. Wer ist es und was ist passiert? Eine Sonderkommission muss jetzt viele Fragen klären.

Anzeige

Bauhof-Mitarbeitende haben in einem Koffer am Stadtrand von Filderstadt (Kreis Esslingen) eine Leiche entdeckt - stark verwest und zum Teil bereits skelettiert. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, ohne weitere Details zu nennen. Die Polizei nahm noch am Fundort Ermittlungen auf. Eine 44-köpfige Sonderkommission wurde eingerichtet und eine Obduktion angeordnet.

Dem Bauhof war zuvor gemeldet worden, dass an einem Bachlauf im Stadtteil Bonlanden ein Koffer lag. Herbeigerufene Mitarbeitende stellten Verwesungsgeruch fest und öffneten das Gepäckstück. Die Leiche war den Angaben zufolge am späten Donnerstagvormittag (28. August) gefunden worden.

Weitere Hintergründe sowie Geschlecht, Alter, Todesursache und Todeszeitpunkt sind unklar. Die Obduktion solle hierzu mehr Klarheit bringen, wie es weiter hieß. Zeug:innen würden dringend gesucht.

Auch in den News:

Anzeige