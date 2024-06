Nach Putschversuch in Bolivien: Ex-General festgenommen

In Bolivien hat es offenbar einen Putschversuch gegen die Regierung gegeben. Soldaten besetzten kurzzeitig den zentralen Platz von La Paz und sind in den Präsidentenpalast eingedrungen.

Das Wichtigste in Kürze In Bolivien ist ein Putschversuch auf dem Platz vor dem Präsidentenpalast mit mehreren gepanzerten Fahrzeugen und Soldaten gescheitert.

Der Aufstand endete mit der Ernennung eines neuen Befehlshabers der Armee, nachdem der bisherige Oberbefehlshaber Juan José Zúñiga, der den Putsch anführte, für abgesetzt erklärt und festgenommen wurde.

Auf der Online-Plattform X rief Boliviens Präsident Luis Arce zur Achtung der Demokratie auf und erklärte, man könne keine Putschversuche zulassen.

In Bolivien ist es offenbar zu einem Putschversuch gekommen. Am Mittwoch (26. Juni) wurde der Platz vor dem bolivianischen Regierungspalast kurzzeitig von Soldaten eingenommen. Aufnahmen des bolivianischen Fernsehens zeigten zwei Panzer und etliche Männer in Militäruniformen vor dem Palast. Die gepanzerten Fahrzeuge rammten die Türen des Gebäudes.

Oberbefehlshaber abgesetzt und festgenommen

Nach Angaben der Nachrichtenagenturen Reuters und AFP haben sich die Einheiten des Militärs wieder aus der Umgebung zurückgezogen. Mit ihrem Rückzug kamen die Soldaten demnach der Aufforderung eines neu eingesetzten Armeechefs nach. Medienberichten zufolge hatte der bolivianische Präsident Luis Arce zuvor den bisherigen Oberbefehlshaber Juan José Zúñiga, der den Putsch anführte, für abgesetzt erklärt und festnehmen lassen.

Vor Ort war auch der bisherige Armeechef Juan José Zúñiga, der die Rebellion anzuführen schien. © Juan Karita/AP

Zúñiga werde Terrorismus und bewaffneter Aufstand gegen die Sicherheit und Souveränität des Staates vorgeworfen. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl ausgestellt. Der Ex-Generalkommandant selbst erklärte, sein Ziel sei, die Demokratie im Land "umzustrukturieren".

Genug der Verarmung unseres Heimatlandes, genug der Demütigung des Militärs. Wir sind gekommen, um unseren Unmut zu äußern. Juan José Zúñiga, bisheriger Armeechef

Vor Medienvertretern sprach er von "Angriffen auf die Demokratie", ohne dies näher zu erläutern.

"Geplanter Staatsstreich"

Boliviens Präsident Arce äußerte sich zu dem "irregulären Truppenaufmarsch" auf der Plattform X und warnte vor einem Putsch des Militärs.

Wir verurteilen die irregulären Mobilisierungen einiger Einheiten der bolivianischen Armee. Die Demokratie muss respektiert werden. Boliviens Präsident Luis Arce

Arce zufolge könne man keine Putschversuche zulassen. Der ehemalige bolivianische Präsident Evo Morales prangerte ebenfalls in einer Botschaft auf X die Bewegung des Militärs auf dem Murillo-Platz vor dem Palast an und bezeichnete sie als einen "geplanten Staatsstreich".

Präsident Luis Arce rief das Volk dazu auf, sich gegen einen "Staatsstreich" zur Wehr zu setzen. © Juan Karita/AP

Boliviens Vizepräsident David Choquehuanca sagte: "Wir prangern vor der internationalen Gemeinschaft an, dass es sich um einen Staatsstreich gegen unsere demokratisch gewählte Regierung in Bolivien handelt."

In den vergangenen Monaten haben sich die Proteste wegen des wirtschaftlichen Abstiegs Boliviens verschärft. Das Land erlebt zudem ein Zerwürfnis an der Spitze der Regierungspartei. Arce und sein einstiger Verbündeter Morales ringen vor den für 2025 geplanten Wahlen um die Zukunft der zersplitterten Bewegung zum Sozialismus.

