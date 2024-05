Nach Unwetter in Bad Berka: Fäkalien-Austritt in Schwimmbad-Toilette

Nachdem ein schweres Unwetter Thüringen heimgesucht hat, bleibt nun ein Freischwimmbad in Bad Berka aufgrund der fatalen Folgen vorübergehend geschlossen.

Am Samstagabend (25. Mai) kam es zu einem Unwetter mit Starkregen über Thüringen und sorgte für schwere Schäden. Nicht nur, dass Felder und Wiesen unter anderem in den Gemeinden Neusaalborn, Blankenhain und Bad Berka überschwemmt waren – auch wurde das Freibadgelände in Bad Berka geflutet.

Dies war die Folge, nachdem der angrenzende Klingelbach über die Ufer trat, berichtet Johannes Krey von "JKFotografie&TV" auf seiner Internetseite.

"Braune Brühe"

Auf der Internetseite des Freibads ist zudem auf Fotos zu sehen, wie eine "braune Brühe" das Gelände überflutet hat. So hätten neben dem Eingangsbereich samt Kasse auch die Liegewiesen und die Sanitäranlagen unter Wasser gestanden.

Die Wassermassen seien dabei so immens gewesen, dass sie in den Gebäuden des Freibades mehr als 30 cm anstiegen und dabei schwere Schäden hinterlassen hätten. Allerdings sei die Pumpenanlage nicht beschädigt worden, berichtet der WDR.

Mit einer Saugpumpe pumpte die Feuerwehr am Abend das Wasser ab und Einsatzkräfte hätten sich bemüht, mit Wasserschiebern das Wasser aus dem Gebäude zu entfernen, ergänzt "JKFotografie&TV".

Offenbar standen allerdings auch die Toilettenanlagen des Bades unter Wasser, ergänzt der WDR. So habe sich ein unangenehmer Geruch verbreitet, der den Austritt von Fäkalien vermuten lassen würde, schreibt der WDR weiter und beruft sich auf Angaben der Stadt. Das Wasser in den Becken sei aber sauber geblieben.

"Aufgrund dieses Fiaskos bleibt unser Freibad vorerst geschlossen, da einige Reparaturen erledigt werden müssen, welche einige Tage in Anspruch nehmen." "Nicht desto trotz werden wir unser Bestes geben, um unser Freibad wieder schönzumachen", heißt es daher in dem Facebook-Post des Freibads.