Ex-Verkehrsminister Scheuer wegen Falschaussage angeklagt

Der frühere Verkehrsminister Scheuer wird angeklagt. Er soll im Maut-Untersuchungsausschuss gelogen haben.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wegen des Vorwurfs einer falschen uneidlichen Aussage vor dem Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags erhoben. Mit angeklagt ist der ehemalige Staatssekretär Gerhard Schulz, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.

Mehr dazu in Kürze.