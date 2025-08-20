+++ BREAKING NEWS +++

Ex-Verkehrsminister Scheuer wegen Falschaussage angeklagt

Anzeige
Vor Maut-Ausschuss

Ex-Verkehrsminister Scheuer wegen Falschaussage angeklagt

  • Aktualisiert: 20.08.2025
  • 07:59 Uhr
  • dpa
Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erhoben.
Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer erhoben.© Kay Nietfeld/dpa

Der frühere Verkehrsminister Scheuer wird angeklagt. Er soll im Maut-Untersuchungsausschuss gelogen haben.

Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den ehemaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wegen des Vorwurfs einer falschen uneidlichen Aussage vor dem Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags erhoben. Mit angeklagt ist der ehemalige Staatssekretär Gerhard Schulz, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.

Mehr dazu in Kürze.

Mehr News
Bei der theoretischen Führerscheinprüfung wird immer häufiger betrogen, beklagt der Tüv-Verband.
News

Bei der Führerscheinprüfung wird immer öfter geschummelt

  • 20.08.2025
  • 07:57 Uhr
Der CDU gehen die Wehrpflicht-Pläne von Verteidigungsminister Pistorius nicht weit genug.
News

Mehrheit der Deutschen steht hinter Waffen-Lieferstopp an Israel

  • 20.08.2025
  • 05:26 Uhr
Streamer tot
News

Frankreich geschockt: Berühmter Streamer Jean Pormanove stirbt vor laufender Kamera

  • 19.08.2025
  • 23:43 Uhr
Wladimir Putin
News

Newsticker: Putin hat Treffen mit Selenskyj laut Weißem Haus versprochen

  • 19.08.2025
  • 21:10 Uhr
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
News

Schreckliche Gewalttat in Leipzig: Frau getötet und Kind schwer verletzt

  • 19.08.2025
  • 19:05 Uhr
Liegen-Krise auf Mallorca: Viele Urlauber:innen setzen zunehmend auf das eigene Handtuch, statt teure Liegen zu mieten.
News

Steigende Preise auf Mallorca: Vom Urlaubsparadies zur Hochpreisinsel

  • 19.08.2025
  • 16:09 Uhr
Die Direktion für Straßen und Autobahnen hat mit der Installation variabler Verkehrszeichen auf der Autobahn D3 begonnen.
News

Tempolimit: Hier darf bald 150 statt 130 km/h gefahren werden

  • 19.08.2025
  • 16:07 Uhr
Auto nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt
News

Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt: Anklage gegen Taleb A. erhoben

  • 19.08.2025
  • 14:52 Uhr
Dienstwagen von Politikern
News

Umwelthilfe kritisiert klimaschädliche Dienstwagen von Spitzenpolitikern

  • 19.08.2025
  • 12:45 Uhr
Betrug via Social Media
News

Neue Betrugsmasche auf WhatsApp: Statt Abstimmung folgt perfide Abzocke

  • 19.08.2025
  • 12:22 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 19. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 19:45

  • 25:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 18:00

  • 11:07 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 15:45

  • 10:46 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 08:25

  • 05:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 19:45

  • 23:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 18:00

  • 11:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 15:55
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 15:55

  • 10:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 18. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 18. August 2025 | 08:25

  • 05:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 17. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 17. August 2025 | 19:45

  • 14:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 16. August 2025 | 19:55

  • 09:18 Min
  • Ab 12