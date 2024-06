Das Sorgenkind der NASA, das Raumschiff "Starliner", hat es trotz einiger technischer Probleme geschafft, erfolgreich an die Internationale Raumstation (ISS) anzudocken.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Dem Raumschiff "Starliner" ist am Donnerstag (6. Juni) erfolgreich das Andocken an die Internationale Raumstation ISS gelungen.

Schon vor dem Start waren Helium-Lecks aufgetaucht und es gab Probleme mit dem Triebwerk des Raumfahrzeugs.

Der "Starliner" hatte technische Problem, weswegen der jetzige Testflug schon mehrfach verschoben wurde.

Der mit zwei NASA-Astronauten besetzte "Starliner" hat an der Internationalen Raumstation (ISS) angedockt: Doch auf dem Weg dahin hatte das Raumschiff noch einmal mit zahlreichen technischen Zwischenfällen zu kämpfen.

Am Donnerstag (6. Juni) gelang dem Raumschiff nach Problemen mit den Triebwerken erst im zweiten Anlauf das Andocken an die ISS. Dies zeigten Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA. Das Team habe die Herausforderung aber sehr gut gemeistert, sagte NASA-Manager Steve Stich später bei einer Pressekonferenz.

Der heutige Start ist ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft der bemannten Raumfahrt. Kamala Harris , 2024

"Starliner" dockt erfolgreich an ISS

Nach dem Andocken stiegen die NASA-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams aus und trafen auf die anderen an Bord der ISS stationierten Astronauten. "Was immer es hier für uns zu tun gibt, wir sind bereit", sagte Wilmore bei einer kurzen Begrüßungszeremonie. Er und Williams sollen rund eine Woche an Bord der ISS bleiben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der "Starliner" ist das Sorgenkind der NASA. Der Testflug war zuvor wegen verschiedener technischer Probleme an Raumschiff und Rakete mehrfach verschoben worden. Zuvor hatte das Raumfahrzeug mit Schwierigkeiten an den Triebwerken zu kämpfen. Hinzu kamen zwei Helium-Lecks, die vor dem Start entdeckt wurden. Trotzdem konnte der Start stattfinden.

Alle drei Lecks würden beobachtet, Ventile seien geschlossen worden und das Raumschiff sei weiter stabil, hieß es von der NASA.

Im Video: Spektakuläre Entdeckung - NASA findet potenziell lebensfreundlichen Planeten

Anzeige

Anzeige

Kamala Harris: "Wichtiger Meilenstein" für Raumfahrt

Der "Starliner" ist ein teilweise wiederverwendbares Raumfahrzeug, das aus einer rund drei Meter hohen Kapsel für die Besatzung und einem Servicemodul besteht und im Unterschied zum "Crew Dragon" von Elon Musks Firma SpaceX nicht auf dem Wasser, sondern auf der Erde landet.

Nach jahrelangen Verzögerungen war das Schiff am Donnerstag erstmals zu einem bemannten Testflug aufgebrochen. US-Vizepräsidentin Kamala Harris sprach in einem Post auf X am Donnerstag von einem "wichtigen Meilenstein" für die bemannte Raumfahrt.

"Boeings Starliner markiert ein neues Kapitel der amerikanischen Erforschung. Die bemannte Raumfahrt ist eine gewagte Aufgabe - aber gerade deshalb lohnt es sich. Es sind spannende Zeiten für die NASA, unsere kommerziellen Partner und die Zukunft der Erforschung. Go Starliner, Go Butch und Suni“, sagte NASA-Administrator Bill Nelson in einer Mitteilung der Raumfahrtbehörde.

Im Mai 2022 hatte der vom US-Flugzeugbauer Boeing entwickelte und gebaute "Starliner" erstmals einen erfolgreichen unbemannten Flug zur ISS absolviert und dort vier Tage verbracht - ein wichtiger Test für das Raumschiff. Künftig soll es als Alternative zur "Crew Dragon"-Raumkapsel Astronauten zur ISS transportieren. Wegen einer Reihe von Problemen liegt das Projekt allerdings weit hinter dem Zeitplan, während der "Crew Dragon" schon seit einigen Jahren regelmäßig Astronauten zur ISS bringt.