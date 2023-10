Ex-Mitarbeiterin verklagt Elon Musks Weltraum-Firma SpaceX

Erst die Klage der US-Regierung gegen SpaceX wegen angeblicher Diskriminierung - jetzt das nächste Verfahren: Eine Ex-Mitarbeiterin des Raumfahrtunternehmens verklagt Elon Musks Firma wegen ungerechter Bezahlung von Frauen und Minderheiten.

Der Raumfahrt-Konzern SpaceX muss sich einmal mehr mit einer Klage befassen: Eine frühere Ingenieurin ist wegen ungerechter Bezahlung von Frauen und Minderheiten gegen ihren früheren Arbeitgeber vorgegangen. Eingereicht wurde eine Sammelklage.

Geringere Bezahlung trotz vergleichbarer Arbeit und Qualifikation

Laut kalifornischem Gesetz ist es Arbeitgeber:innen verboten, Arbeitnehmer:innen zu diskriminieren. Niemand darf aufgrund des Geschlechts, Rasse oder ethnischer Zugehörigkeit geringer bezahlt werden als Kolleg:innen, die eine ähnliche Arbeit leisten. Genau dagegen wehrt sich jetzt die ehemalige SpaceX-Mitarbeiterin Ashley Foltz.

Sie reichte laut "Spiegel" vor einem kalifornischen Gericht eine Klage ein und behauptet, deutlich weniger verdient zu haben als Männer mit ähnlicher Qualifikation und ähnlichen Aufgaben. Festgestellt haben soll sie die unterschiedliche Bezahlung aufgrund von Stellenausschreibungen mit Gehaltsspannen.

Foltz ist der Annahme, dass SpaceX Frauen wie Minderheiten bewusst für niedrigere Positionen anwerben, um dann die entsprechend niedrigeren Gehälter zu rechtfertigen. Männer und weiße Mitarbeiter würden deutlich häufiger befördert werden. So entstehe eine noch höhere Diskrepanz in den Gehaltsunterschieden. In ihrem speziellen Fall soll SpaceX die Ingenieurin mit einem Gehalt von 92.000 Dollar pro Jahr entlohnt haben. Männer auf ähnlichen Positionen und mit ähnlichem Hintergrund hätten dafür bis zu 115.000 Dollar erhalten.

In der Klage heißt es, dass das Unternehmen von Elon Musk und seine Führungskräfte "keine legitime Rechtfertigung für ihre diskriminierenden Lohnpraktiken" haben, so die "Frankfurter Rundschau". "Während ihrer gesamten Beschäftigung wurde Frau Foltz für die gleiche oder im Wesentlichen ähnliche Arbeit schlechter bezahlt als andere männliche Ingenieure."