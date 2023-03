Nächste Pleite: Modehändler TK Fashion Group ist insolvent

Ein weiterer Modehändler in Deutschland rutscht in die Insolvenz. Die TK Fashion Group GmbH aus Siegburg hat beim Amtsgericht Bonn die Insolvenz in Eigenverwaltung beantrag. Die Gehälter der 135 Mitarbeiter:innen werden vorerst aus dem Insolvenzgeld bezahlt.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Ein weiteres Modeunternehmen in Deutschland ist pleite.

Die TK Fashion Group GmbH aus Siegburg beantragte Insolvenz in Eigenverwaltung.

Ein Sanierungsplan müsse nun erarbeitet werden.

In der Modewelt in Deutschland rumort es. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof ist insolvent; die verbliebenen Mitarbeiter wissen nicht, wie es für sie weiter geht, der Schuhhändler Görtz ist pleite und auch die Modekette C&A muss Filialen schließen. Nun steht der nächste Mode-Händler vor dem Aus.

Die TK Fashion Group GmbH aus Siegburg, die 2014 gegründet wurde, hat beim Amtsgericht Bonn die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt, wie "Textilwirtschaft" berichtet. Der Geschäftsbetrieb solle aber uneingeschränkt weitergehen.

Im Video: Mehr als geplant: Karstadt will offenbar bis zu 90 Filialen schließen

Gründe für die Insolvenz

Die Folgen der Corona-Krise sowie des Ukraine-Krieges sind ausschlaggebende für die Insolvenz. Infolgedessen musste das Unternehmen versuchen, eine deutlich geringere Nachfrage und gleichzeitig steigende Kosten zu bewältigen. Rechtsanwalt Dr. Biner Bähr von der Kanzlei White & Case fungiert nun als Insolvenzverwalter. Bereits in der Vergangenheit wurde diese für die Insolvenzen von Esprit, Gardeur und Hertie eingesetzt, wie „Chip" berichtet.

Was bedeutet dies für die Zukunft des Unternehmens?

Vorerst seien die Gehälter der 135 Mitarbeiter:innen durch das Insolvenzgeld gesichert. Ein Sanierungsplan müsse allerdings ausgearbeitet werden. Ob es danach zu Stellenreduzierungen kommen werde, sei derzeit noch ungewiss.

Anzeige

Anzeige

Wie Anwalt Frank Leswal bestätigt, blieben die Filialen aber zunächst weiterhin geöffnet und Online-Bestellungen werden "auftragsgemäß erfüllt". Daher müssten sich Kund:innen erst einmal keine Sorgen machen.