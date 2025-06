Er spricht von Ursache und Wirkung: Mit seiner Haltung zu Israels Vorgehen im Gazastreifen eckt CDU-Politiker Kiesewetter im ZDF-Talk an.

Die humanitäre Lage im Gazastreifen wird immer schlimmer. ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf spricht bei "Markus Lanz" am Dienstagabend (24. Juni) von einer unhaltbaren Lage. Nahost-Expertin Kristin Helberg erklärt, die israelische Regierung habe humanitäre Hilfe in Gaza zu einer Kriegswaffe gemacht, indem sie das aus den Händen der UN und internationaler Hilfsorganisationen genommen hat.

Dass die Verteilung von Lebensmitteln nicht funktioniere, daran habe aber auch die Hamas Schuld, sagt Eigendorf. Die Bevölkerung im Gazastreifen sei in den Händen einer Terrororganisation, die überhaupt kein Interesse daran habe, das Menschen Lebensmittel erhalten. Moderator Lanz stellt fest, es sei ein Skandal, dass die ZDF-Korrespondentin keinen Zugang zum Gazastreifen bekomme, um objektiv berichten zu können. Doch das sei politisch nicht gewollt.

"Gibt es dort Kriegsverbrechen?"

CDU-Politiker Roderich Kiesewetter stellte sich entschieden an die Seite Israels. Die Lage im Gazastreifen habe die Hamas verursacht. Man müsse immer Ursache und Wirkung anschauen. Es gebe eine Terrorbedrohung, mit der Unterstützung des Iran. Kiesewetter gibt zwar zu, dass Israel überreagiert habe. Da das Land den Angriff aber nicht begonnen habe, sei das Vorgehen gerechtfertigt.

Moderator Markus Lanz ist schockiert und fragt den CDU-Politiker geradeheraus: "Gibt es dort Kriegsverbrechen?" Kiesewetter gibt zu: "Natürlich gibt es dort Kriegsverbrechen." Er bekräftigt jedoch, es gehe um Ursache und Wirkung.

Damit eckt er auch bei Helberg an. Sie spricht von israelischer Propaganda. Das weist Kiesewetter entschieden zurück. Doch die Nahost-Expertin stellt ihre Sicht klar: "Was Israel in Gaza bekämpft, ist nicht die Hamas, sondern sie bestraft kollektiv sämtliche Bewohner im Gazastreifen mit diesen militärischen Operationen." Israel töte jeden Tag in Gaza eine Schulklasse.