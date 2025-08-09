+++ BREAKING NEWS +++

Spurlos verschwunden

Vermisster 18-Jähriger: Suche in Bayern geht weiter

  • Aktualisiert: 09.08.2025
  • 17:18 Uhr
  • dpa
Beamte suchen in Bayern nach einem 18-Jährigen, der seit Tagen verschwunden ist.
Beamte suchen in Bayern nach einem 18-Jährigen, der seit Tagen verschwunden ist.© Matthias Balk/dpa

Seit Tagen wird nach einem Jugendlichen im Landkreis Donau-Ries gesucht. Die ermittelnden Beamten gehen von einem Badetod aus.

Die Suche nach einem seit Tagen vermissten 18-Jährigen geht in Donauwörth (Kreis Donau-Ries) weiter. Die Ermittler würden neuen Hinweisen nachgehen, sagte ein Polizeisprecher. Details dazu nannte er nicht. Die Beamten gehen laut dem Polizeisprecher davon aus, dass der Mann in den Fluss geraten ist.

Vermisster ist schon seit mehreren Tagen verschwunden

Der 18-Jährige ist den Angaben zufolge seit Montag verschwunden. Am Donnerstagabend meldete ihn seine Mutter dann als vermisst. Daraufhin wurde nach dem Mann gesucht, unter anderem mit einem Hubschrauber der Wasserrettung.

Bei der Suche wurden am Zusammenfluss von Wörnitz und Donau mehrere Gegenstände von ihm gefunden. Ein Polizeihund habe an einer Parkbank schwarze Turnschuhe, zwei Joints und seinen Schlüsselbund entdeckt. Taucher suchten daraufhin im Gewässer nach dem Vermissten - vergeblich.

Mehr Badetote in diesem Jahr

Seit Anfang des Jahres zählte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bundesweit in Bayern die meisten Badetote. Bislang seien es 48, was zum Vorjahr ein Anstieg von 13 Personen ist. Den Zahlen zufolge gelten Flüsse mit Abstand als die gefährlichsten Badegewässer.

