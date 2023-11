NASA-Sonde Lucy besucht ihren ersten Asteroiden

Die NASA-Sonde Lucy hat ihren Test mit Bravour bestanden: auf dem Weg, die sogenannten Jupiter-Trojaner zu untersuchen, hat die Sonde ihren ersten Asteroiden besucht und kam ihm dabei atemberaubend nahe.

Lucy - so heißt die NASA-Sonde, die sich auf einer ganz besonderen Mission befindet: Sie soll an rund zehn der sogenannten Jupiter-Trojaner eng vorbeifliegen und so neue Erkenntnisse über die Entstehung der Planeten und unseres Sonnensystems gewinnen. Jetzt hat Lucy ihren ersten Test-Asteroiden erfolgreich besucht.

Lucy soll Erkenntnisse über die Entstehung der Planeten und unseres Sonnensystems liefern

Nur noch 400 Kilometer weiter und die NASA-Sonde Lucy hätte auf dem Asteroiden Dikinesh eine kleine Pause einlegen können. Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) mitteilte, hat die Sonde auf ihrem Weg insgesamt rund zehn Jupiter-Trojaner zu untersuchen, von ihrem ersten Test-Asteroiden Dinkinesh erfolgreich Daten sammeln können. Der auf "X" angekündigte nahe Vorbeiflug diente dazu, die wissenschaftlichen Instrumente an Bord der Sonde auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen.

Seit mehr als zwei Jahren ist Lucy auf dem Weg zu ihrem Einsatzort. Mit dem Besuch von Dinkinesh soll es jetzt ans Eingemachte gehen: Die mehr als 14 Meter lange Sonde, die mit Treibstoff und via Solarzellen aufladbarer Batterien betrieben wird, soll an diversen Jupiter-Trojanern eng vorbeifliegen: Eurybates, Queta, Polymele, Leucus, Orus, Patroclus und Menoetius - alle benannt nach Protagonisten aus der Antikensage "Ilias" von Homer. Die Jupiter-Trojaner sind Asteroiden, die die Sonne auf derselben Bahn wie der Jupiter umkreisen - ein Schwarm eilt ihm voraus, einer folgt ihm hinterher. Sie gelten als "Fossile der Formierung der Planeten", weswegen sich die Nasa von der Mission neue Erkenntnisse über die Entstehung der Planeten und unseres Sonnensystems erhofft. Die Mission ist auf zwölf Jahre angelegt, insgesamt soll "Lucy" rund 6,5 Milliarden Kilometer zurücklegen.

