"Natürlich hat er verloren": Ron DeSantis weist Behauptungen Trumps zurück

Ihm sei die Wahl gestohlen worden - nicht Joe Biden, sondern Donald Trump habe 2020 das Rennen gewonnen, behauptet der Ex-Präsident immer wieder. Parteikollege und Widersacher Ron DeSantis hält nun dagegen.

Donald Trump wird nicht müde zu betonen, dass er die Präsidentschaftswahl 2020 gegen Joe Biden eigentlich gewonnen hat - entgegen dem offiziellen Ergebnis. Nun äußerte sich auch sein parteiinterner Konkurrent für die Nominierung des republikanischen Präsidentschaftskandidaten, Ron DeSantis, über die vergangene Wahl.

"Natürlich hat er verloren", so DeSantis in einem Interview mit dem US-Sender NBC. "Joe Biden ist der Präsident." Dann fügte der amtierende Gouverneur von Florida hinzu: "Ich denke, dass die Leute in den Medien und anderswo so tun wollen, als ob dies irgendwie die perfekte Wahl gewesen wäre." Bis heute behauptet Trump, durch Betrug um die Wahl gebracht worden zu sein - Belege hat er dafür keine.

Trump erneut vor Gericht

Mehrere Wochen lang versuchte der Ex-Präsident damals, den Sieg Bidens nachträglich zu kippen. In diesem Zusammenhang wurde er vergangene Woche auf Bundesebene angeklagt. Dabei wird ihm unter anderem vorgeworfen, eine Verschwörung gegen den Staat orchestriert zu haben. Trump plädiert dagegen auf "nicht schuldig".

Im parteiinternen Rennen gilt DeSantis als größter Widersacher Trumps, liegt in Umfragen unter Republikanern allerdings deutlich hinter dem 77-Jährigen. Auch Floridas Gouverneur wettert regelmäßig gegen die Justiz - genau wie Trump. Die Strafverfolgung gegen den Ex-Präsidenten wertet er als politisch motiviert. Etliche Republikaner, darunter auch DeSantis, säen mit ihren Äußerungen immer wieder im Zusammenhang mit der Abstimmung 2020 Zweifel an der Rechtmäßigkeit demokratischer Wahlen in den Vereinigten Staaten.

