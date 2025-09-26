Anzeige
Protest an Gaza-Krieg

Netanjahu bei UN-Generaldebatte: Zahlreiche Diplomaten verlassen aus Protest den Saal

  • Veröffentlicht: 26.09.2025
  • 15:49 Uhr
  • dpa
Vor der Rede Netanjahus (Bild) vor der UN-Vollversammlung protestierten zahlreiche Diplomaten.
Vor der Rede Netanjahus (Bild) vor der UN-Vollversammlung protestierten zahlreiche Diplomaten.© Kay Nietfeld/dpa

Zu Beginn der Rede von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei der UN-Generaldebatte haben Dutzende Diplomaten aus Protest den Saal verlassen. Der Sitzungssaal war ohnehin nur spärlich gefüllt.

Zu Beginn der Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei der UN-Generaldebatte haben Dutzende Diplomat:innen den Sitzungssaal verlassen. Sie gingen aus Protest in langen Schlangen aus dem Raum in New York. Dieser war am Freitagmorgen (26. September) zu Beginn der Sitzung ohnehin nur spärlich gefüllt. Netanjahu wartete mit stoischem Blick am Podium den Protest ab und erhielt währenddessen auch vereinzelten demonstrativen Applaus, vor allem aus Israels Delegation. Während seiner ersten Worte gab es weitere Zwischenrufe.

Auch in den News:

Wegen der aggressiven Kriegsführung im Gazastreifen hatten sich zuletzt auch immer mehr westliche Partner von der israelischen Regierung abgewandt. So erkannten Großbritannien, Frankreich und Kanada zuletzt einen Staat Palästina an. Netanjahu wirft ihnen vor, damit den Terrorangriff der Hamas vor fast zwei Jahren auf Israel zu belohnen.

