Netanjahu schließt generelle Feuerpause im Gazastreifen aus

Wegen Klinik-Beschuss im Gazastreifen: Jordanien sagt Treffen mit Biden ab

Der Krieg in Israel sorgt auch für Chaos in der internationalen Spitzenpolitik. Nach einem verheerenden Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen hat Jordanien nun ein Treffen mit US-Präsident Biden abgesagt.