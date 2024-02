Neue Beweise: Gab es Leben auf dem Mars?

Die Spekulationen reißen nicht ab, ob es auf dem Mars eventuell die Möglichkeit von Leben gibt oder gab. Die Suche danach ist nicht ungewöhnlich. Soll er doch der frühen Erde sehr ähnlich sein. Eine aktuelle Entdeckung könnte nun darauf hinweisen, dass es auf dem Roten Planeten in der Vergangenheit Leben gegeben haben könnte.

Der Rote Planet - in vergangenen Zeiten ein Lebensraum? Lange schon wird darüber spekuliert. Jetzt wollen Wissenschaftler:innen laut "Space.com" interessante Entdeckungen gemacht haben, die eine solche Vermutung nahelegen.

Eine Entdeckung, die Einfluss auf die Suche nach früherem Leben haben könnte

Gibt es Leben auf dem Mars? Eindeutige Beweise, dass dies aktuell der Fall sein könnte, wurden bisher nicht gefunden. Mithilfe verschiedener Raumsonden und Mars-Rover versucht vor allem die US-Raumfahrtorganisation NASA eine Antwort darauf zu finden – bisher ohne Erfolg. Doch jetzt könnte Bewegung in Sachen Leben auf dem Mars kommen. Wissenschaftler:innen haben auf der Südhalbkugel des Mars, genauer gesagt in der Eridania-Region, 63 neue Beispiele verschiedener Vulkane entdeckt, die sich deutlich von den anderen Hochebenen des Planeten unterscheiden soll. Die Entdeckung könnte Einfluss auf die Suche nach Zeichen antiken Lebens auf dem Roten Planeten haben, die von den NASA-Rovern Curiosity und Perseverance durchgeführt wird.

Das Gebiet der Eridania-Region soll zeigen, dass der Mars einst tektonisch und vulkanisch aktiver gewesen sein könnte, als bisher angenommen. "Die großen Becken in dieser Region beherbergten einst ein Seesystem namens Eridania-Paläosee, das bis zu einer Meile tief war", so Aster Cowart vom Planetary Science Institute, Mitglied des Forschungsteams.

Für den Normalbürger eine interessante Information - für Cowart und Kolleg:innen ist diese Entdeckung allerdings eine Sensation. Denn in der Eridania-Region soll es neben vulkanischen Quellen auch ein riesiges Wasserreservoir gegeben haben. "Langlebige vulkanische Quellen neben reichlich Wasser könnten hydrothermale Systeme befeuert haben, die Leben hätten fördern können. Zumindest geben uns diese Erkenntnisse eine größere Anzahl von Orten, an denen wir nach Beweisen für Leben suchen können", so Cowart zu "Space.com".