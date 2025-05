Neue Hürde für Italien-Urlauber: Diesel-Fahrverbot in zahlreichen Städten

Das Piemont geht voran, weitere Regionen in Nord-Italien folgen: Um die Luft zu verbessern, dürfen Euro-5-Diesel bald nicht mehr in zahlreiche Städte fahren.

Nord-Italien geht entschlossen gegen Luftverschmutzung vor und führt ab Oktober 2025 ein Fahrverbot für Euro-5-Dieselfahrzeuge ein. In der Region Piemont, zu der auch die Autobauer-Stadt Turin gehört, sowie in Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern, dürfen diese Fahrzeuge nicht mehr fahren. Das Verbot ist Teil des aktualisierten Luftqualitätsplans 2024–2030, wie "Auto, Motor und Sport" berichtet.

Nord-Italien sperrt ältere Diesel aus

Während das Verbot im Piemont zunächst bis April 2026 gilt und jährlich vom 15. September bis zum 15. April angewendet wird, haben andere Regionen, wie die Lombardei, schon entschieden, dass die Diesel-Sperrung dauerhaft gelten soll. Betroffen sind übrigens nicht nur Einheimische: Die neuen Regeln in den beliebten Urlaubsregionen gelten auch für die Fahrzeuge von ausländischen Tourist:innen oder Pendler:innen.

Auch viele VW Golf 7 sind betroffen

Die Lombardei, bekannt für Städte wie Mailand und beliebte Urlaubsziele wie den Comer See, hat sich entschieden, das Fahrverbot ab Oktober 2025 dauerhaft zu machen. Auch die Emilia-Romagna mit ihren Provinzen Bologna, Parma oder Rimini folgt diesem Beispiel. Die Umsetzung und Kontrolle dieser Maßnahme sind jedoch noch unklar, da es in Italien keine Umweltplaketten gibt. Allein in Piemont sind rund 250.000 Fahrzeuge mit Euro-5-Dieselmotoren zugelassen, was etwa acht Prozent des regionalen Fahrzeugbestands entspricht. Unter den betroffenen Fahrzeugen wären auch zahlreiche moderne Autos wie der VW Golf 7 (von 2012 bis 2021) der ersten Baujahre. Viele TDI-Modelle wurden dem Bericht zufolge erst mit dem Modelljahr 2015 in die Abgasnorm Euro 6 eingestuft.

Bußgelder und Entzug des Führerscheins

Die Regelung im Piemont soll von Montag bis Freitag zwischen 8:30 und 18:30 Uhr gelten. Bei Verstößen drohen Bußgelder von 168 Euro. Wiederholungstäter:innen müssen mit höheren Strafen und einem möglichen Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Ein entsprechendes Dekret verpflichtet die Regionen der Po-Ebene, ihre Luftreinhaltepläne zu überarbeiten und alternative Umweltmaßnahmen zu intensivieren. Ursprünglich hätte das Verbot bereits ab 1. Oktober 2023 gelten sollen. Eine Intervention der Regierung sorgte aber für die Verschiebung bis zum 30. September 2025, so "Auto, Motor und Sport".

Auch deutsche Städte mit Diesel-Verboten

Die Po-Ebene in Nord-Italien gehört zu den am stärksten von Luftverschmutzung betroffenen Regionen Europas, insbesondere im Winter, wenn Heizungsöfen die Luft zusätzlich belasten. Vergleichbare Fahrverbote für ältere Diesel-Autos gibt es auch in deutschen Städten wie Stuttgart, München oder Mainz, wo Euro-5-Fahrzeuge in bestimmten Stadtzonen nicht fahren dürfen.