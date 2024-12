Neue Rangliste: Das sind die beliebtesten Vornamen 2024

Bei der Vornamensstudie der beliebtesten Babynamen des Schwangerschaftsportals "Babelli.de" gab es keine Änderung bei den Spitzenkandidaten. Emilia und Noah führen immer noch die Rangliste an.

Das Wichtigste in Kürze Ein Vorname bleibt in der Regel das ganze Leben lang gleich.

Umso wichtiger ist es, einen Namen für den Nachwuchs auszusuchen, der dem Sprössling auch so lange gefällt.

Das Schwangerschaftsportal "Babelli.de" hat die 400 beliebtesten Babynamen herausgefunden.

Wer ein Kind bekommt, steht nicht nur vor enormen Anschaffungen wie Babykleidung, Babybett oder eine Babyschale fürs Auto, sondern vor etwas ganz Wichtigem – dem Namen des Kindes. Wie soll das Neugeborene heißen und welche Namen kommen in die engere Auswahl?

Das Schwangerschaftsportal "Babelli.de" ist dieser wichtigen Frage bei ihrer diesjährigen repräsentativen Auswertung auf den Grund gegangen und kam zum Ergebnis, dass im Jahr 2024 Emilia und Noah die beliebtesten Vornamen waren. Hierfür wurden deutschlandweit im Zeitraum vom 1. Januar bis 6. Dezember 2024 144.272 Geburtsmeldungen (kapp 21 Prozent der Geburten) untersucht.

Insgesamt hat das Portal die 200 beliebtesten Mädchen- und die 200 beliebtesten Jungennamen 2024 ermittelt.

Das sind die 20 beliebtesten Mädchen-Vornamen

Emilia Emma Mia Sofia / Sophia Hannah/Hanna Lina Lia, Liah, Lya Leni Mila Ella Ida Clara/Klara Mathilda/Matilda Lea/Leah Malia Lily / Lilly / Lilli Emily/Emilie Frieda/Frida Leonie Luisa/Louisa

Bei den beliebtesten Mädchen-Vornamen gibt es laut dem Portal "in den Top-Ten noch weniger Verschiebungen". Aufsteiger in diesem Jahr waren Ida (+10 auf Platz 11) und Malia (+11 auf Platz 15). Beide Vornamen hätten demnach im kommenden Jahr gute Chancen, in die Top-Ten-Liste zu rutschen.

Das sind die 20 beliebtesten Jungen-Vornamen

Noah Leon Luca/Luka Henry/Henri Finn/Fynn Theo Luis/Louis Liam Emil Elias Felix Leo Ben Paul Milan Levi Matteo Lukas/Lucas Oskar/Oscar Anton

Zu beobachten ist, dass sich der Jungenname Henry oder auch Henri (Platz 4) immer noch – wie bereits in den vergangenen Jahren – im Aufwärtstrend befindet. Laut Patrick Konrad, Leiter der Vornamensstudie, habe somit der Name Henry "das Potenzial, auf den Thron bei den Jungennamen in den nächsten ein bis zwei Jahren" zu kommen.

Wie bereits im letzten Jahr rutscht der seit über zehn Jahren beliebte Name Ben weiter ab (Platz 13) und befindet sich so zum ersten Mal seit dem Jahr 2011 außerhalb der Top-Ten-Liste.

Neben den "gewöhnlichen" Namen gab es in diesem Jahr auch eher seltene und außergewöhnliche Vornamen. Darunter waren Aruuke, Bangura, Afrika, Zelda, Shlok, Theobald, Zaviyar, Dirok und Prince.