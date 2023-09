Neuer Bundestrainer: FC-Bayern-Legende sieht Nagelsmann kritisch

Weltmeister Philipp Lahm hätte den erfahrenen Louis van Gaal als Hansi-Flick-Nachfolger bevorzugt. Julian Nagelsmann hält er für "relativ jung".

Das Wichtigste in Kürze Fußball-Weltmeister Philipp Lahm sieht die Berufung von Julian Nagelsmann zum Bundestrainer skeptisch.

Nagelsmann sei jung und habe noch nicht "diese Erfahrung", betonte der Ex-Bayern-Spieler.

Weltmeister-Kollege Per Mertesacker traut Nagelsmann dagegen Aufbruchstimmung mit Blick auf die EM 2024 zu.

Nach der Freistellung von Hansi Flick als Bundestrainer war Philipp Lahm einer der ersten Experten, die sich für den Niederländer Louis van Gaal als Nachfolger aussprachen. Wie Ex-FC-Bayern-Kollege Bastian Schweinsteiger stellte Lahm besonders van Gaals Erfahrung als Trainer zahlreicher Vereins- und Nationalmannschaften in den Vordergrund. Der DFB machte aber bekanntermaßen am Freitag Julian Nagelsmann zum neuen Coach der Nationalmannschaft. Eine Entscheidung, die dem Weltmeister von 2014 offensichtlich missfällt.

Lahm sieht Bundestrainer Nagelsmann skeptisch

Lahm sieht vor allem die fehlende Erfahrung des 36-jährigen Nagelsmann skeptisch. "Man wird sehen, wie er damit umgeht", sagte Lahm (39) der "Bild am Sonntag" (24. September) mit Blick auf die großen Herausforderungen bei der Nationalmannschaft. Nagelsmann müsse nun schnellstmöglich den Kern des Teams finden. "Ob er das kann, vermag ich nicht zu beurteilen: Er ist relativ jung, hat diese Erfahrung noch nicht. Ich bin gespannt."

Nagelsmann war am Freitag als Bundestrainer vorgestellt worden und hat einen Vertrag bis nach der Heim-EM 2024 unterschrieben. Aus Sicht von Lahm ist es nun entscheidend, dass Nagelsmann mit der Nationalmannschaft schnell einen Spielstil benennt und entwickelt. "Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Idee, wie wir spielen wollen, verloren. Wir hatten eine Identität, aber die ist weg. Das ist in England oder Spanien ganz anders", sagte der Turnierdirektor der EM 2024.

Lahms Weltmeister-Kollege Per Mertesacker traut Nagelsmann zu, bis zum Turnier im kommenden Jahr eine Euphorie in Deutschland zu schaffen. "Es fühlt sich irgendwie richtig an. Es ist schön zu sehen, dass er eine gewisse Aufbruchsstimmung erzeugt", sagte der 38-Jährige im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF.

Nagelsmann zu jung und unerfahren?

Dass Nagelsmann zahlreiche Nationalspieler aus seiner Zeit beim FC Bayern kennt, sieht er nicht als Problem. "Das glaube ich nicht. Er braucht einen starken Bayern-Block, das weiß er. Die Verbindung zu diesen Spielern wird ihm unglaublich helfen", sagte Mertesacker.

Nagelsmann hatte 2016 mit nur 28 Jahren als Chefcoach in Hoffenheim seine steile Karriere als Profitrainer gestartet, ehe er später zu RB Leipzig und dann zum FC Bayern München weiterzog. Beim deutschen Rekordmeister war er überraschend im März als Trainer entlassen und durch Thomas Tuchel ersetzt worden.