Neuer Weltrekord für Fußball-Superstar Ronaldo 

Ronaldo ist bekannt dafür, keine kleinen Brötchen zu backen. Nein, er ist für die ganz große Bühne geboren. Jetzt hat der bestbezahlte Fußballer der Welt eine ganz besondere Marke geknackt und darf sich nun neben vielen anderen Titeln mit dem Weltmeistertitel schmücken als "alleiniger internationaler Fußball-Rekordnationalspieler", so die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

"Es ist so ein gutes Gefühl, wieder für unsere Seleção zu spielen und Tore zu erzielen", schrieb CR7 im Anschluss an das EM-Qualifikationsspiel auf Instagram. Bescheiden, wenn man bedenkt, dass er "ganz nebenbei" auch noch einen Weltrekord aufgestellt hat: Bei unglaublichen 197 Länderspielen konnte er sein Können bisher beweisen - kein Spieler auf der Welt ist öfter für eine Nationalmannschaft aufgelaufen.

Ronaldo oder Ramos?

Bis eben teilte sich Ronaldo den Weltrekord mit dem Kuwaiti Bader Ahmed Al-Mutawa (38, 196 Länderspiele). Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kann auf sagenhafte 150 Auswahl-Einsätze zurückblicken.



Ob sich der Superstar vom saudischen Club Al Nassr aufgrund seines neuen Titels verändern wird? Das zeigt sich in den kommenden Wochen und Monaten. Trainer Roberto Martínez will weiter auf Ronaldos riesige Erfahrung setzen. Allerdings könnte im nächsten Spiel auch Ramos von Beginn an stürmen. Dann wird sich zeigen, wie sich Ronaldo verhält.