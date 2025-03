Neuer WhatsApp-Hack: So sieht man, wer die Handynummer gespeichert hat

Wissen, wer die eigene Handynummer unter den Kontakten bei WhatsApp eingespeichert hat? Mit dieser einfachen Methode lässt es sich prüfen.

In Kontakt bleiben oder sich schnell austauschen: Für all das, verwenden die Deutschen am liebsten WhatsApp. Gerade bei neuen Bekannten wollen dabei viele wissen, ob die eigene Handynummer als Kontakt beim anderen eingespeichert ist.

Um das herauszufinden, gibt es bei dem Messenger einen einfachen Weg, den die zu Meta gehörenden Firma so nicht vorgesehen hat.

Ist meine Handynummer unter den Kontakten gespeichert?

Mit der Broadcast-Funktion können Nutzer:innen herausfinden, ob andere ihre Mobilnummer abgespeichert haben. Die Funktion dient eigentlich dazu, identische Nachrichten an mehrere Kontakte zu versenden, ohne dass diese wissen, dass es mehrere Empfänger:innen gibt. Eine beliebte Alternative zur Erstellung einer WhatsApp-Gruppe.

Die Funktion eignet sich laut der italienischen Tageszeitung "La Repubblica" und dem Magazin "Stern" auch dazu, aufzudecken, ob WhatsApp-User:innen die Handynummer als Kontakt abgespeichert haben. So kann man es prüfen:

Plus oben rechts einen neuen Broadcast erstellen. WhatsApp öffnen, unter dem Reiter Chats über, dast erstellen. Für die Prüfungen zwei Kontakte auswählen - ein Kontakt, bei dem die Mobilfunknummer sicher eingespeichert ist und den zu prüfenden Kontakt. Dann eine unverfängliche Nachricht eingeben, die an beide gerichtet werden kann. Beispielsweise: "Hallo, wie geht es dir?" und absenden. Für den Test muss abgewartet werden, ob die Nachricht ankommt.

Ist man unter den abgespeicherten Telefonkontakten, erscheint nach dem ersten Haken, der zeigt, dass die Nachricht versendet wurde, der zweite Haken. Das bedeutet, die Nachricht ist angekommen.

Gegebenenfalls erscheinen auch die blauen Haken, wenn die Empfänger:in die Nachricht geöffnet hat. Das zeigt: Man ist unter den eingespeicherten Kontakten.

Verbleibt die Nachricht auf einem grauen Harken, sind die Chance sehr hoch, dass man nicht eingespeichert ist. Eine Ausnahme stellt dabei eine fehlende Internetverbindung dar. Auch erscheint nur ein Haken, wenn der zu prüfende Kontakt die WhatsApp nicht installiert hat, vermutet der "Stern".

