Novak Djokovic: So viel Preisgeld ist dem Profi wegen verpasster Turniere entgangen

Seine Entscheidung, sich nicht gegen das Coronavirus impfen zu lassen, hat auch finanzielle Auswirkungen für Novak Djokovic. Durch zahlreiche verpasste Turniere entgehen dem Tennisprofi Preisgelder in Millionenhöhe.

Anzeige

Australian Open 2022, Miami Open 2023 , Indian Wells 2023 - die Liste der hochkarätigen Turniere, die Novak Djokovic in letzter Zeit verpasst hat, ist lang. Grund dafür war seine Entscheidung, sich nicht gegen das Coronavirus impfen zu lassen, was zu Einreiseverboten unter anderem in den USA und Australien führte.

Im Video: Turnierabsage - Novak Djokovic darf nicht in die USA einreisen

Vorübergehend kostete es den Erstklasse-Tennisspieler sogar die Spitze der Weltrangliste, die hat er inzwischen aber wieder inne. Doch auch hier besteht erneut die Gefahr, die Poleposition zu verlieren, nachdem ihm eine Ausnahmegenehmigung für die Einreise in die USA verweigert wurde.

Zahlreiche verpasste Chancen

Neben den verpassten sportlichen Chancen verliert Djokovic aber auch eine Menge Geld durch die Nicht-Teilnahme an insgesamt acht Turnieren. Das Onlineportal "Tennis365.com" hat einmal aufgelistet, welche Summen dem Tennisprofi theoretisch verloren gehen.

Bei allen verpassten Spielen wäre Djokovic als Favorit auf den Titel ins Rennen gegangen. Wäre er dabei bei jeder Veranstaltung ungeschlagen geblieben, hätte das ein Preisgeld von insgesamt mehr elf Millionen Dollar bedeutet, davon fast zwei Millionen Dollar für die Australian Open und je 1,2 Millionen Dollar für Indian Wells und die Miami Open. Obendrein verpasste er 11.000 ATP-Ranglistenpunkte, so "Tennis365.com" weiter. Hinzu komme die Tatsache, dass Djokovic dadurch quasi für mehrere Wochen an keinen Wettkämpfen teilnehmen konnte, da parallel zu den großen Turnieren in den USA kaum andere außerhalb des Landes stattfinden.