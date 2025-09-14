Anzeige
Deutschland

NRW-Kommunalwahlen: CDU laut erster Prognose stärkste Kraft

  • Veröffentlicht: 14.09.2025
  • 18:03 Uhr
  • dpa
Ein Mann wirft seine Stimmzettel in eine Wahlurne. Am Sonntag finden in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen statt.
Ein Mann wirft seine Stimmzettel in eine Wahlurne. Am Sonntag finden in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen statt.© Christoph Reichwein/dpa

Laut erster Prognose gewinnt die CDU die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen.

Anzeige

Die CDU hat nach einer Prognose des WDR die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Die Christdemokraten kamen demnach auf 34 Prozent vor der SPD mit 22,5 Prozent. Die AfD liegt mit 16,5 Prozent auf Platz drei noch vor den Grünen mit 11,5 Prozent.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Die CDU hat nach einer Prognose des WDR die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Die Christdemokraten kommen demnach auf 34 Prozent und liegen damit ungefähr bei ihrem historisch schlechten Kommunalwahl-Ergebnis von 2020, als die CDU 34,3 Prozent erreichte.

Zweitstärkste Kraft wurde laut der Prognose von Infratest dimap die SPD mit 22,5 Prozent. Die Sozialdemokraten müssten damit im Vergleich zu 2020 noch einmal leichte Einbußen hinnehmen. Vor fünf Jahren hatte die SPD einen historisch niedrigen Stimmenanteil von 24,3 Prozent.

Stark hinzugewinnen konnte die AfD. Sie kann laut Prognose mit 16,5 Prozent ihr Ergebnis mehr als verdreifachen (2020: 5,1 Prozent). Die Grünen erlitten starke Verluste und liegen bei 11,5 Prozent. 2020 hatte die Ökopartei mit 20 Prozent ihr bestes Kommunalwahl-Ergebnis erzielt.

Für die FDP stimmten laut Prognose 3,5 Prozent. Vor fünf Jahren erreichten die Liberalen in NRW noch 5,6 Prozent. Die Linke liegt mit prognostizierten 5,5 Prozent über ihrem Ergebnis von 2020, als sie auf 3,8 Prozent kam.

Anzeige
Anzeige

NRW-Kommunalwahl auch Stimmungstest für den Bund

Die Kommunalwahl im einwohnerstärksten Bundesland ist die letzte große Wahl in diesem Jahr in Deutschland. Die Abstimmung gilt als erster politischer Stimmungstest für die schwarz-rote Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) nach der vorgezogenen Bundestagswahl im vergangenen Februar. NRW hat mehr Wahlberechtigte als alle ostdeutschen Bundesländer zusammen.

CNN Joyn Teaser

Rund um die Uhr informiert - Der CNN-Livestream auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Joyn Teaser NEU Deutsche Politik

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Fast 14 Millionen Wahlberechtigte

Rund 13,7 Millionen Bürger waren zu den Kommunalwahlen im bevölkerungsstärksten Bundesland aufgerufen. Sie konnten darüber abstimmen, wer in den nächsten fünf Jahren die politischen Entscheidungen in ihren Wohnorten treffen soll.

Vergeben werden rund 20.000 Mandate in den Räten von 396 Städten und Gemeinden, den 31 Kreistagen sowie im Ruhrparlament des Regionalverbands Ruhr. Gewählt werden auch Bürgermeister, Oberbürgermeister (OB) und Landräte. Seit 1999 hat die CDU bei Kommunalwahlen in NRW regelmäßig landesweit die meisten Stimmen geholt.

WELT Joyn Teaser

Rund um die Uhr informiert - Der WELT-Livestream auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 14. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 19:55

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 17:45

  • 13:09 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 16:00

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 19:55

  • 13:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 18:10

  • 12:28 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 16:25
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 16:25

  • 10:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 19:45

  • 26:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 18:00

  • 11:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 15:45

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 08:25

  • 04:46 Min
  • Ab 12
Mehr News
Manuel Hagel
News

CDU-Landeschef Hagel: Gesetz gegen Handys in Unterricht

  • 14.09.2025
  • 15:00 Uhr
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen
News

NRW-Wahllokale: Wahlbeteiligung etwas gestiegen

  • 14.09.2025
  • 14:46 Uhr
Tag des offenen Denkmals in Sachsen
News

Schülerprojekt gewinnt den Denkmalpreis für virtuellen Rundgang

  • 14.09.2025
  • 14:06 Uhr
Erbschaftssteuer
News

Große Erbschaften oft steuerfrei – Grüne mit Vorschlag für Reform

  • 14.09.2025
  • 14:02 Uhr
Tyler Robinson mutmaßlicher Todesschütze im Falle Charlie Kirk
News

Kirks Mörder stand möglicherweise Groypers nahe: Das ist über die radikale Gruppierung bekannt

  • 14.09.2025
  • 10:14 Uhr
Mobiles Arbeiten
News

Umfrage: Viele Deutsche arbeiten auch im Urlaub mobil

  • 14.09.2025
  • 09:38 Uhr
Schwerer Verkehrsunfall in Hannover
News

Betrunkener Autofahrer legt ICE-Strecke bei Hannover lahm

  • 14.09.2025
  • 08:18 Uhr
Aminata Touré
News

Touré: Integration in die Gesellschaft vereinfachen statt Migration verhindern

  • 14.09.2025
  • 07:57 Uhr
US-Außenminister Rubio reist nach Israel
News

Spannungen in Nahost: US-Außenminister Rubio besucht Israel

  • 14.09.2025
  • 04:46 Uhr
Rechte Demo "Unite the Kingdom"
News

Rechte Großdemo in London: Zusammenstöße mit Polizei

  • 13.09.2025
  • 23:01 Uhr