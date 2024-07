Obdachloser in Berlin getötet: Mordkommission ermittelt

In Berlin lag am Sonntagmittag ein lebloser Mann an einer Straße. Nun ermittelt die Mordkommission.

Anzeige

In Berlin-Moabit ist am Mittag (7. Juli) ein lebloser Mann gefunden worden. Die Auffindesituation auf dem Gehweg in der Heidestraße deute auf ein Tötungsdelikt hin, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Nun ermittele eine Mordkommission im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Zuvor waren Reanimationsmaßnahmen bei dem Mann ohne Erfolg geblieben.

Im Video: Das harte Leben auf der Straße kurz vergessen - Die Homeless-EM 2024 in Hamburg

Bei dem Mann handelt es sich nach Polizeiangaben um einen offenbar Wohnungslosen. Weitere Details zur möglichen Identität oder dem Tathergang sowie Verdächtigen machte die Polizei zunächst nicht.