Tragödie auf Mallorca: Familienvater stirbt auf offener Straße nach Zusammenbruch

Ein 45-jähriger Familienvater starb am frühen Montagmorgen (1. Juli) auf offener Straße. Nun fanden die Ermittler:innen heraus, dass der Mann zuvor Drogen konsumiert habe.

Das Wichtigste in Kürze Eine vierköpfige irische Familie wollte eigentlich nur ihren Urlaub auf der spanischen Insel Mallorca verbringen.

Nach einer Partynacht brach der Vater plötzlich auf offener Straße zusammen und starb.

Ein Gewaltverbrechen wird nicht ausgeschlossen.

Am Montag (1. Juli) wurde ein 45-jähriger Ire auf der spanischen Ferieninsel Mallorca tot aufgefunden. Zunächst habe nichts auf Spuren einer Gewalttat hingedeutet. Allerdings fanden die Ermittler:innen nun merkwürdige Verletzungen an dem Verstorbenen.

Das war bisher bekannt

Michael G. war auf Mallorca mit seiner Frau und den Kindern im Urlaub. Untergekommen sei die Familie im beliebten Party-Ort Magaluf – ähnlich wie der Ballermann.

Den Sonntag (30. Juni) habe der Physiotherapeut noch am Pool verbracht. Offenbar soll der vierfache Familienvater danach dann ohne seine Familie gefeiert haben. Dabei soll er vermutlich auch unter Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben. So habe der Mann wohl Kokain konsumiert. Mutmaßlich sei Michael G. auch in eine Schlägerei verwickelt gewesen.

Gegen 4:30 Uhr am Montagmorgen sei der Kinderfußballtrainer des St. Joseph's AFC Waterford über die Straßen in Magaluf – in der Nähe der Feiermeile Punta Ballena – getaumelt und dann zusammengebrochen. Der Rettungsdienst habe noch versucht, ihn wiederzubeleben – vergeblich.

Identifiziert werden konnte der Ire anhand eines All-Inclusive-Bändchens am Handgelenk und Tätowierungen am Rücken mit den Namen von Frau und Kindern.

Das sagt der Autopsiebericht

Zwei Bissspuren in seinen Schultern und eine kleine Glasscherbe, die in den Rücken des Familienvaters gerammt worden sein soll, hätten die Ermittler:innen bei einer genaueren Untersuchung der Leiche gefunden, berichtet die "Mallorca Zeitung". Zudem habe er an seinem Bein eine Verletzung, die darauf hinweise, dass er kurz zuvor von einem Fahrzeug an- oder überfahren wurde. Dieser Unfall sei allerdings nicht tödlich gewesen. Nun suche die spanische Polizei nach der Fahrerin oder dem Fahrer.

Zudem sei bei der am Dienstag (2. Juli) durchgeführten Autopsie festgestellt worden, dass der Mann 48 Stunden vor seinem Tod Kokain konsumiert habe, so die mallorquinische Zeitung "Ultima Hora".

Die Gerichtsmediziner:innen, die die Leiche untersuchten, hätten Speichelproben von den Bisswunden entnommen. Die Untersuchung werde noch einige Tage dauern.

Zusätzlich würde die Kriminalpolizei die Kameras in der Umgebung überprüfen, um die Identität der Person herauszufinden, die den Iren überfahren haben könnt. Ein Tötungsdelikt werde nicht ausgeschlossen.

"Schweren Herzens informieren wir Sie über den plötzlichen, schockierenden Tod unseres liebsten Vereinsmitglieds und Cheftrainers" verabschiedet sich der Fußballverein St. Joseph's AFC Waterford von dem Verstorbenen auf Facebook.

"Er war nicht nur ein Trainer, sondern ein Mentor und ein Freund für alle Kinder und erwachsenen Mitglieder von St. Joseph’s. (…) Michael, schlaf gut, lieber Freund. Wir werden dich für immer vermissen, aber dein Vermächtnis und die Liebe, die du mit uns geteilt hast, werden nie vergessen werden und immer in unserem Club weiterleben."