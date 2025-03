Obst-Rückruf bei Penny und Rewe: Kulturheidelbeeren mit Pestiziden belastet

Dringender Produktrückruf bei Penny und Rewe: Kulturheidelbeeren mit Pestiziden kontaminiert. Diese Regionen sind betroffen.

Die Port International European Sourcing GmbH hat einen dringenden Rückruf für Kulturheidelbeeren gestartet, die in Penny Märkten sowie in Rewe Filialen verkauft wurden. Betroffen sind die Packungsgrößen 200 g sowie 500 g, die in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland erhältlich waren. Betroffene Kund:innen werden gebeten, das Produkt nicht zu verzehren und an die Verkaufsstelle zurückzugeben oder eigenständig zu vernichten.

Gefährliches Pestizid entdeckt

Bei den betroffenen Chargen wurde eine Überschreitung des Rückstandshöchstgehaltes (RHG) für den nicht zugelassenen Pestizid- und Insektizid-Wirkstoff Phosmet festgestellt. Dieser Stoff kann gesundheitsschädlich sein und darf in Lebensmitteln nicht vorkommen.

Rückstandshöchstgehalte (RHG) sind von Behörden festgelegte Grenzwerte, die sicherstellen, dass Pflanzenschutzmittelrückstände in Nahrungsmitteln bestimmte Mengen nicht überschreiten. Diese Werte basieren auf wissenschaftlichen Bewertungen und berücksichtigen die gesundheitlichen Auswirkungen.

