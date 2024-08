Die Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Paris sind in vollem Gange. Beachvolleyball, Hockey, Basketball und weitere Sportarten stehen auf dem Programm. Eine Übersicht der Highlights am Montag, den 5. August.

Mit einigen Medaillenhoffnungen geht das deutsche Team in den zehnten Wettkampftag bei den Olympischen Spielen. Die Bahnrad-Sprinterinnen sind auf dem Holzoval favorisiert, Lukas Dauser hofft trotz Handicap auf eine Medaille am Barren und die 3x3-Basketballerinnen wollen ihre Siegesserie auch in den K.o.-Spielen fortsetzen.

Termine der Deutschen Mannschaften

09:00 Uhr: Beachvolleyball Achtelfinale, Frauen, Deutschland, Lettland

12:30 Uhr: Feldhockey Viertelfinale Frauen, Argentinien, Deutschland

17:00 Uhr: Volleyball Viertelfinale, Männer, Frankreich, Deutschland

17:00 Uhr: Kanu, Männer, Großbritannien, Frankreich, Österreich, Deutschland

18:30 Uhr: 3x3 Basketball, Halbfinale, Frauen, Deutschland, Kanada

20:00 Uhr: Tischtennis, Achtelfinale, Männer, Deutschland, Kanada

Die Höhepunkte des Olympia-Tages

8:00 Uhr: Triathlon, Mixed

Im Herzen von Paris bestreiten die Triathleten ihr letztes Rennen. Die Mixed-Staffeln treten mit je zwei Frauen und Männern gegeneinander an - und die Deutschen gehören zu den Mitfavoriten. Kurz vor Paris standen Lisa Tertsch und Lasse Lührs in dem Quartett, das in Hamburg den WM-Titel holte. Sie sind auch für die Olympia-Staffel nominiert - gemeinsam mit Laura Lindemann und Tim Hellwig. In Tokio ging Gold an Großbritannien.

12:30 Uhr: Hockey, Viertelfinale: Deutschland - Argentinien

Die Hockeyspielerinnen ermitteln die Halbfinalisten des Turniers. Die Viertelfinals in Colombes werden nacheinander um 10 Uhr, 12.30 Uhr, 17.30 Uhr und 20 Uhr gespielt. Deutschland trifft um 12.30 Uhr auf Argentinien.

17:00 Uhr: Volleyball, Viertelfinale: Deutschland - Frankreich

Die deutschen Volleyballer um Georg Grozer treffen im Viertelfinale auf Gastgeber Frankreich. Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski hatte bei seinem Olympia-Comeback nach zwölf Jahren die Gruppe B auf Rang zwei beendet, die einzige Niederlage gegen die favorisierten USA fiel mit 2:3 äußerst knapp aus.

18:30 Uhr: 3x3 Basketball, Halbfinale: Deutschland - Kanada

Die deutschen Olympia-Debütantinnen erreichten auf Anhieb das Halbfinale - als Gruppensieger. Gegen Kanada wollen Svenja Brunckhorst und Co. nun sogar den Einzug ins Endspiel perfekt machen. Im zweiten Halbfinale stehen sich Tokio-Olympiasieger USA und Spanien gegenüber (17.30). Später am Abend werden das Spiel um Platz 3 (21 Uhr) und das Finale ausgetragen (22 Uhr) ausgetragen.

Entscheidende Wettkämpfe

Leichtathletik

19:00 Uhr: Stabhochsprung, Männer, Finale

20:30 Uhr: Diskuswurf, Frauen, Finale

21:15 Uhr: 5000 m, Frauen, Finale

21:47 Uhr: 800 m, Frauen, Finale

Kanu/Slalom

16:43 Uhr: Canoe Kajak Cross, Damen, Rennen um Platz 3

16:48 Uhr: Canoe Kajak Cross, Herren, Rennen um Platz 3

16:55 Uhr: Canoe Kajak Cross, Damen, Finale

17:00 Uhr: Canoe Kajak Cross, Herren, Finale

Triathlon, Mixed

08:00 Uhr: Staffel, Mixed

mit den deutschen Startern Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und Laura Lindemann

Paris

Schießen, Männer

09:30 Uhr: Ol. Schnellfeuerpistole 25 m, Männer, Finale

16:00 Uhr: Skeet, Mixed, Finale

mit dem deutschen Starter Florian Peter (Ol. Schnellfeuerpistole)

Chateauroux

Basketball/3x3

22:30 Uhr: Finalrunde, Finale

22:30 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Paris

21:30 Uhr: Finalrunde, Spiel um Platz 3

21:30 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Paris

Basketball/3x3, Damen

22:00 Uhr: Finalrunde, Finale

22:00 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Paris

21:00 Uhr: Finalrunde, Spiel um Platz 3

21:00 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Paris

Turnen

11:45 Uhr: Barren, Männer, Finale

12:38 Uhr: Schwebebalken, Frauen, Finale

13:33 Uhr: Reck, Männer, Finale

14:23 Uhr: Boden, Frauen, Finale

Badminton

09:45 Uhr: Einzel, Damen, Finalrunde, Spiel um Platz 3

11:00 Uhr: Einzel, Damen, Finalrunde, Finale

14:30 Uhr: Einzel, Herren, Finalrunde, Spiel um Platz 3

15:40 Uhr: Einzel, Herren, Finalrunde, Finale

Turnen

15 Uhr: Ringe, Männer, Finale

15:40 Uhr: Stufenbarren, Frauen, Finale

16:24 Uhr: Sprung, Männer, Finale

Surfen

21:24: Shortboard, Männer, Duell um Platz 3

22:05: Shortboard, Frauen, Duell um Platz 3

22:46: Shortboard, Männer, Finale

23:27: Shortboard, Frauen, Finale

Vorkämpfe

Fußball, K.o.-Runde, Halbfinale

Fußball, K.o.-Runde, Halbfinale

18:00 Uhr: Marokko - Spanien

21:00 Uhr: Frankreich - Ägypten

Schwimmen, Frauen

10:00 Uhr: Wasserspringen - Turmspringen 10 m, Frauen, Qualifikation

15:00 Uhr: Wasserspringen - Turmspringen 10 m, Frauen, Halbfinale

19:30 Uhr: Synchron - Gruppe, Frauen, Technische Kür

mit den deutschen Starterinnen Christina Wassen und Pauline Pfeif (Wasserspringen)

Paris

Leichtathletik

10:05 Uhr: 400 m Hürden, Männer, Vorläufe

10:10 Uhr: Diskuswurf, Männer, Qualifikation

10:40 Uhr: Stabhochsprung, Frauen, Qualifikation

10:50 Uhr: 400 m Hürden, Frauen, Hoffnungslauf

11:20 Uhr: 400 m, Männer, Hoffnungslauf

11:55 Uhr: 400 m, Frauen, Vorläufe

12:50 Uhr: 200 m, Frauen, Hoffnungslauf

19:04 Uhr: 3000 m Hindernis, Männer, Vorläufe

19:55 Uhr: 200 m, Männer, Vorläufe

20:45 Uhr: 200 m, Frauen, Halbfinale

Radsport/Bahn

17:00 Uhr: Teamsprint, Frauen, Qualifikation

17:27 Uhr: 4000m Mannschaftsverfolgung, Männer, Qualifikation

18:55 Uhr: Teamsprint, Frauen, 1. Runde

19:09 Uhr: Teamsprint, Männer, Qualifikation

19:46 Uhr: Teamsprint, Frauen, Rennen um Platz 7

19:50 Uhr: Teamsprint, Frauen, Rennen um Platz 5

Kanu/Slalom

15:30 Uhr: Canoe Kajak Cross, Damen, Viertelfinale

15:52 Uhr: Canoe Kajak Cross, Herren, Viertelfinale

16:15 Uhr: Canoe Kajak Cross, Damen, Halbfinale

16:28 Uhr: Canoe Kajak Cross, Herren, Halbfinale

Pferdesport/Springendball

14:00 Uhr: Einzel, Qualifikation

Schießen, Mixed

09:00 Uhr: Skeet, Mixed, Qualifikation

mit den deutschen Startern Nele Wißmer und Sven Korte

Chateauroux

Segeln, Mixed

12:05 Uhr: Nacra 17, Mixed, 7. Wettfahrt

12:15 Uhr: ILCA 6, Frauen, 9. Wettfahrt

12:45 Uhr: Nacra 17, Mixed, 8. Wettfahrt

13:11 Uhr: ILCA 6, Frauen, 10. Wettfahrt

13:25 Uhr: Nacra 17, Mixed, 9. Wettfahrt

14:45 Uhr: ILCA 7, Männer, 9. Wettfahrt

15:35 Uhr: 470er, Mixed, 7. Wettfahrt

15:41 Uhr: ILCA 7, Männer, 10. Wettfahrt

16:30Uhr : 470er, Mixed, 8. Wettfahrt

Basketball/3x3, Finalrunde, Halbfinale

18:00 Uhr: NN

19:00 Uhr : NN

Basketball/3x3, Damen, Finalrunde, Halbfinale

17:30 Uhr: Spanien - USA

18:30 Uhr: Deutschland - Kanada

Volleyball, Männer, Finalrunde, Viertelfinale

09:00 Uhr: Slowenien - Polen

13:00 Uhr: Italien - Japan

17:00 Uhr: Frankreich - Deutschland

21:00: USA - Brasilien

Volleyball/Beach

09:00 Uhr: Frauen, Achtelfinale

10:00 Uhr: Männer, Achtelfinale

09:00 Uhr: Svenja Müller/Cinja Tillmann (Düsseldorf/Münster) - Anastasija Samoilova/Tina Graudina (Lettland)

Hockey, Damen, Finalrunde, Viertelfinale

10:00 Uhr: Australien - China

12:30 Uhr: Argentinien - Deutschland

17:30 Uhr: Niederlande - Großbritannien

20:00 Uhr: Belgien - Spanien

Tischtennis/Mannschaft, Frauen, Achtelfinale

10:00 Uhr: Polen - Japan

10:00 Uhr: Rumänien - Indien

15:00 Uhr: China - Ägypten

15:00 Uhr: Frankreich - Thailand

20:00 Uhr: Brasilien - Südkorea

20:00 Uhr: Hongkong - Schweden

Tischtennis/Mannschaft, Männer, Achtelfinale

10:00 Uhr: Schweden - Dänemark

10:00 Uhr: Ägypten - Taiwan

15:00 Uhr: Japan - Australien

15:00 Uhr: Portugal - Brasilien

20:00 Uhr: Kanada - Deutschland

20:00: Slowenien - Frankreich

Wasserball, Männer

Vorrunde, Gruppe A, 5. Spieltag

15:10 Uhr: Griechenland - Italien

18:30 Uhr: Kroatien - USA

21:40 Uhr: Rumänien - Montenegro

Vorrunde, Gruppe B, 5. Spieltag

12:00 Uhr: Ungarn - Serbien

13:35 Uhr: Australien - Japan

20:05 Uhr: Frankreich - Spanien

Ringen

15:00 Uhr: - 68 kg/Freistil, Frauen, Achtelfinale

- 130 kg/griechisch-römisch, Männer, Achtelfinale

- 60 kg/griechisch-römisch, Männer, Qualifikation

15:08 Uhr: - 60 kg/griechisch-römisch, Männer, Achtelfinale

16:20 Uhr: - 68 kg/Freistil, Frauen, Viertelfinale

- 130 kg/griechisch-römisch, Männer, Viertelfinale

- 60 kg/griechisch-römisch, Männer, Viertelfinale

21:00 Uhr: - 60 kg/griechisch-römisch, Männer, Halbfinale

21:20 Uhr: - 130 kg/griechisch-römisch, Männer, Halbfinale

21:40 Uhr: - 68 kg/Freistil, Frauen, Halbfinale

mit dem deutschen Starter Jello Krahmer (bis 130 kg/griechisch-römisch)

Kitesurfen

12:00 Uhr: Formula Kite, Männer, Qualifikation

12:10 Uhr: Formula Kite, Frauen, Qualifikation

Klettern

10:00 Uhr: Kombination, Männer, Halbfinale

13:05 Uhr: Klettern Speed, Frauen, Setzrunde

13:40 Uhr: Klettern Speed, Frauen, Qualifikation

mit den deutschen Startern Yannick Flohé und Alexander Megos

Surfen

19:00 Uhr: Shortboard, Männer, Halbfinale

20:12 Uhr: Shortboard, Frauen, Halbfinale

