Orange Karte im Briefkasten? Hier ist Vorsicht angesagt!

Aufgepasst, wenn es klingelt!

Bekommen Sie Anrufe mit Vorwahl 0031 oder +31? Es könnte ein Betrugsversuch sein!

Wenn es am Handy oder Festnetztelefon klingelt, ist es nicht immer die beste Freundin am anderen Ende der Leitung. Derzeit häufen sich aggressive Spam-Anrufe aus den Niederlanden. Zu erkennen an der Vorwahl 0031 oder +31.