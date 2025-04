Osterverkehr startet: Hohe Auslastung auf Schiene und Straße

Sei es im ICE, auf der Autobahn oder am Flughafen - zu Verzögerungen wird es in der Hauptreisezeit um Ostern wohl überall kommen, wie die Deutsche Bahn und der ADAC warnen.

Anzeige

Osterhase und Staugefahr geht über die anstehenden Feiertage Hand in Hand. Denn über die freien Tage fährt ein Großteil der Deutschen zur Familie oder macht einen Ausflug zum Meer oder in die Berge. Damit werden die Schienen und die deutschen Straßen deutlich mehr frequentiert als ohnehin. Der ADAC warnt, dass vor allem die Routen Richtung Süddeutschland besonders stark vom hohen Verkehrsaufkommen betroffen sind. Bei der Deutschen Bahn könnte es durch Modernisierungsarbeiten und Baustellen stellenweise zu verlängerten Fahrzeiten kommen.

Anzeige

Anzeige

Ferienzeit ist Baustellenzeit bei der Deutschen Bahn

In den nächsten Tagen wird es in Zügen und an Bahnsteigen wieder voll und hektisch: Die Hauptreisezeit über Ostern beginnt. Die erste große Reisewelle erwartet die Deutsche Bahn am Gründonnerstag und Karfreitag. Der Rückreiseverkehr setze dann am Ostermontag ein, teilte der bundeseigene Konzern mit.

"Die meisten Fahrgäste im Fernverkehr werden zwischen den großen Metropolen wie Berlin–Hamburg, Berlin–München oder Frankfurt/Main–Köln unterwegs sein", hieß es. "Im Regionalverkehr sind die klassischen Ziele für den Osterausflug die Nord- und Ostsee und die Berge beziehungsweise beliebte Ferienregionen in Mittelgebirgen."

Anzeige

Anzeige

Ausgerechnet jetzt kommen zahlreiche zusätzliche Baustellen hinzu, die den Schienenverkehr ausbremsen werden. Traditionell nutzt die Bahn die Ferienzeit mit weniger Geschäftsreisen für Instandhaltungsarbeiten im Schienennetz.

So werden die Fernzüge zwischen Berlin und München wegen Bauarbeiten über Würzburg umgeleitet und brauchen rund 1,5 Stunden mehr. Die Züge im Ruhrgebiet zwischen Dortmund und Essen sind aufgrund des Ausbaus des Rhein-Ruhr-Expresses rund 20 Minuten länger unterwegs. Die Strecke Hannover-Bremen ist zwischen dem 7. und 27. April wegen Reparaturarbeiten gesperrt.

Bahn ruft Fahrgäste zur Rücksichtnahme auf

Die Bahn empfiehlt allen Reisenden, Sitzplätze zu reservieren. Zudem ruft sie zu gegenseitiger Rücksichtnahme auf: "Zum Beispiel: Gepäck vom Sitz zu nehmen, wenn sich jemand hinsetzen möchte oder älteren Mitreisenden zur Seite zu stehen, wenn sie ihren reservierten Sitzplatz suchen."

Doch die Deutsche Bahn versucht dem Ferienverkehr entgegenzuwirken: Wo immer es geht, will die Bahn längere Züge mit mehr Zugteilen einsetzen. Zudem gebe es rund 100 zusätzliche saisonale Verbindungen. Zwischen München bis nach Ancona an der Adria etwa fahre erstmals ein Direktzug. Zusätzliche Sprinter-Verbindungen soll es zwischen Frankfurt und Brüssel geben. Eine weitere Intercity-Verbindung richtet die Bahn auch zwischen dem Rheinland und der ostfriesischen Nordseeküste ein.

Anzeige

Anzeige

Bei der Bahn dürfte es dem Unternehmen zufolge vor allem auf den beliebten Verbindungen in Richtung Ostsee oder die Mittelgebirge enger werden. Ein zusätzliches Sitzplatzangebot über die Feiertage gibt es in der Hauptstadtregion allerdings nicht.

Warnung vor Stau auf deutschen Straßen zu Ostern

Besonders voll wird es auf Deutschlands Autobahnen voraussichtlich auf den Strecken in Richtung Süden. Dazu gehören die Autobahnen 5, 81 und 8 mit dem Langzeit-Nadelöhr an der Baustelle bei Pforzheim. "Das Sorgenkind bleibt der Bereich bei Pforzheim, der durch den Oster-Reiseverkehr noch weiter belastet wird", sagte Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg. Von Ostermontag an rollt der Rückreiseverkehr dann in die andere Richtung.

Das Umfahren der Autobahnen bringe aber nicht viel. Sinnvoll sei eher azyklisches Fahren nach Wochentagen und Uhrzeit: "Wenn man weitgehend frei Fahrt haben will, sollte man Samstag oder Sonntag fahren", sagte Julian Häußler, Sprecher des ADAC in Württemberg. Auch die Uhrzeit sei wichtig: "Als Faustregel gilt hier: Vor 8.00 Uhr oder nach 18.00 Uhr." Zu dieser Zeit sollten auch die Hauptstrecken Richtung Süden deutlich freier sein.

Anzeige

Stressig dürfte es auch für Autofahrer in Berlin werden. Insbesondere im Westen rund um das Autobahndreieck Funkturm gibt es nach der Sperrung der sogenannten Ringbahnbrücke weitreichende Einschränkungen. Auf der A100 steht für beide Fahrtrichtungen derzeit nur eine Fahrspur zur Verfügung.

An Flughäfen könnte es über die Feiertage schneller gehen

Der Hauptstadtflughafen BER erwartet zwischen Karfreitag und Ostermontag insgesamt rund 300.000 Fluggäste, wie die Betreiber mitteilten. Das sind demnach rund ein Viertel aller Reisenden über die gesamten Osterferien.

Mit neuen Scannern im Terminal 1 sollen die Sicherheitskontrollen schneller gehen. Flüssigkeiten und Elektrogeräte müssen damit nicht mehr extra ausgepackt werden.