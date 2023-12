Die Renaissance der Nachtzüge in Europa nimmt Fahrt auf: Bei der Deutschen Bahn feiert die Nachtverbindung zwischen Berlin, Paris und Brüssel ein Comeback.

Das Wichtigste in Kürze Die Deutsche Bahn hat die Nachtzugverbindung zwischen Berlin, Paris und Brüssel nach einer Unterbrechung von etwa zehn Jahren wieder aufgenommen.

Die Nachfrage ist sehr hoch, es herrscht ein regelrechter Buchungsboom.

Die neuesten Nachtzüge bieten verbesserten Komfort, einschließlich privater Toiletten und Duschen in den Schlafwagen.

Die Deutsche Bahn hat die Nachtzugverbindung zwischen Berlin, Paris und Brüssel wiederbelebt. Der erste Zug dieser wieder eingeführten Route fährt am Montagabend ab, teilte die Bahn mit. Damit feiert eine fast vergessene Reisemethode ein historisches Comeback. Nach einer etwa zehnjährigen Pause wird diese Wiedereröffnung als Teil einer größeren Trendwende in der Bahnindustrie gesehen.

Von Berlin nach Paris und Brüssel: Nachtzug-Verbindung der Deutschen Bahn feiert Comeback

Zur feierlichen Verabschiedung des ersten Zuges in Berlin werden sowohl Bahnchef Richard Lutz als auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing erwartet. Der Dienst, der seit dem umfassenden Fahrplanwechsel am Sonntag in Kraft ist, sieht vor, dass der Nachtzug dreimal wöchentlich von Berlin nach Brüssel und Paris fährt. Ab Oktober 2024 könnte es tägliche Fahrten geben. Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), der französischen Staatsbahn SNCF und der belgischen NMBS/SNCB betrieben.

Die Deutsche Bahn verzeichnet bereits eine hohe Nachfrage für diese Verbindung, insbesondere über die Feiertage. Der starke Andrang bei der Einführung neuer Nachtzugstrecken deutet auf ein wiedererwachtes Interesse an dieser Reiseform hin, ein starker Gegensatz zu 2014, als das Nachtzugangebot aufgrund mangelnder Nachfrage eingestellt wurde.

Nachtzüge als umweltfreundliche Reisealternative

Das Comeback der Nachtzüge ist ein wichtiger Teil der Verkehrswende weg von fossilen Brennstoffen hin zu nachhaltigeren Verkehrsmitteln. Nachtzüge bieten vor allem auf langen Strecken eine umweltfreundliche Alternative zum Flugzeug. In Zusammenarbeit mit europäischen Partnerbahnen will die Deutsche Bahn insgesamt 13 europäische Großstädte mit Nachtzügen verbinden, auch in die Schweiz.

Zu den jüngsten Verbesserungen gehören die Nachtzüge auf den Strecken Wien-Hamburg und Innsbruck-Hamburg, die nun mehr Komfort bieten, unter anderem eigene Toiletten und Duschen in den Schlafwagen. Die neuen Züge bieten insgesamt 254 Sitzplätze und stellen eine komfortable und umweltfreundliche Reisemöglichkeit dar.