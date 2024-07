Ostsee: 170 Jahre alte Champagner-Flaschen in Schiffswrack entdeckt

Ein ganz besonderer Fund ging polnischen Taucher:innen in der Ostsee "ins Netz": Ein Schiffswrack aus dem 19. Jahrhundert hatte noch einige Sensationen an Bord geladen - unter anderem Champagner-Flaschen und Porzellan.

Auf diesen Schatz werden die Finder:innen irgendwann ordentlich anstoßen können: Polnische Taucher:innen haben im Bauch eines Schiffswracks etwa einhundert Champagner-Flaschen entdeckt, die rund 170 Jahre alt sein dürften. Bis sie das Tageslicht erblicken, wird es aber noch dauern.

Noch liegt der Champagner am Grund der Ostsee

Das Wrack aus dem 19. Jahrhundert sei "komplett mit Champagner-Kästen, Mineralwasser und Porzellan beladen", so wird der Chef der Tauch-Firma Baltictech, Tomasz Stachura, von der "Berliner Zeitung" zitiert. "Ich tauche seit 40 Jahren und es kommt häufig vor, dass es eine oder zwei Flaschen gibt", sagte Stachura. Aber eine solche Masse an edlem Schaumwein hätte er nie vorher entdeckt.

Das Schiffswrack, das rund 20 Seemeilen südlich der schwedischen Insel Öland unbemerkt am Grund lag, war für die Taucher:innen ein Zufallsfund. "Wir waren dabei, aus purer Neugier neue Orte zu erforschen, und dabei sind wir auf dieses Wrack gestoßen."

Aber nicht nur der Champagner, sondern auch das Mineralwasser ist eine Sensation. Denn es soll sich dabei um Wasser in Tonflaschen der deutschen Edel-Marke "Selters" handeln. Geborgen werden konnte der Champagner aufgrund von behördlichen Auflagen in Schweden allerdings noch nicht. "Jetzt liegt er schon seit 170 Jahren da, da können wir ihn auch ein Jahr länger liegen lassen - umso mehr Zeit haben wir, diesen Einsatz vorzubereiten", so der Taucher.

