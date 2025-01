Payback-Punkte bei Edeka sammeln? Was sich für Verbraucher jetzt ändert

Im Jahr 2025 stehen zahlreiche Neuerungen beim Einkaufen in Deutschland an. Große Händler wie Rewe und Edeka ändern ihre Bonusprogramme, während Aldi und Kaufland ebenfalls neue Ansätze einführen.

Das Wichtigste in Kürze Rewe und Penny verlassen das Payback-Programm und starten eigene Treueprogramme.

Edeka und Netto schließen sich als neue Partner dem Payback-System an.

Die Deutschlandcard führt den "Punktescanner" ein, um flexibler Punkte sammeln zu können.

Aus für Payback-Punkte bei großen Supermärkten und stattdessen neue Bonusprogramme: Das Jahr 2025 bringt für Verbraucher:innen in Deutschland zahlreiche Veränderungen beim Einkaufen mit sich. Eine Übersicht:

Payback-Aus und neue Partnerschaften

Mit dem Jahreswechsel beenden Rewe und Penny ihre Zusammenarbeit mit dem Bonusprogramm Payback und starten eigene Treueprogramme. Darüber berichtet u.a. "t-online". Verbraucher:innen müssen jedoch nicht um ihre bisher gesammelten Punkte fürchten, denn diese bleiben noch drei Jahre gültig und können bei anderen Partnern eingelöst werden. Überraschend bleibt Fressnapf trotz früherer Ankündigung doch bei Payback, integriert die Funktionen jedoch stärker in die eigene App. Gleichzeitig schließen sich Edeka und Netto-Marken-Discount als neue Partner dem Payback-System an, was das Ende ihrer bisherigen Zusammenarbeit mit der Deutschlandcard bedeutet.

Die Deutschlandcard reagiert auf den Wegfall großer Supermärkte als Partner mit der Einführung des "Punktescanners" in ihrer App. Diese Funktion ermöglicht es, Kassenbons von teilnehmenden Händlern zu scannen und Punkte zu sammeln, unabhängig davon, ob der Händler ein direkter Partner ist. Rewe hat laut "lebensmittelzeitung.net" sein eigenes Bonusprogramm "Rewe Bonus" gestartet, welches vollständig digital über die Rewe-App läuft und Euro-Guthaben statt Punkte bietet. Ein gestaffelter Bonus-Booster verspricht zusätzliche Anreize für Vielkäufer:innen.

Aldi und Kaufland ziehen nach

Aldi Nord plant laut "lebensmittelzeitung.net" die Einführung eines eigenen digitalen Punktesystems Mitte 2025, das dem Payback-Konzept ähnelt. Die digitale Kundenkarte wird Teil einer umfassenderen Weiterentwicklung der Aldi-App, die auch Funktionen wie Prospektspeicherung enthalten wird. Kaufland führt ab sofort eine Gebühr von einem Cent pro Stück für die dünnen Plastiktüten im Obst- und Gemüsebereich ein, was auf dem neuen Etikett als "OuG Beutel" vermerkt wird.