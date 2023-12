Peking: 100 Menschen erleiden Knochenbrüche bei U-Bahn-Unglück

Nach einem Zugunglück mussten über 500 Menschen in ein Krankenhaus eingeliefert werden - über 100 erlitten Knochenbrüche.

Eine Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kann durchaus zu einem Alptraum werden. So wurden in Peking mehr als 500 Menschen nach einer U-Bahnfahrt in ein Krankenhaus eingeliefert; mehr als 100 erlitten Knochenbrüche, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf die städtische Verkehrsbehörde. Tote wurden keine gemeldet.

Der Unfall ereignete sich laut Medienberichten am Donnerstagabend (14. Dezember, gegen 19 Uhr Ortszeit). Zudem wurde zunächst von 30 Verletzen ausgegangen.

U-Bahn bremst auf freier Strecke

Laut "Caixin Global" seien zwei Waggons einer vollbesetzten, oberirdischen U-Bahn in Peking auseinander gebrochen – mitten im Berufsverkehr.

Nach Angaben von Staatsmedien gehen die Behörden bisher davon aus, "dass das schneebedeckte, rutschige Gleis zu einem missglückten Bremsmanöver und im Folgenden zu dem Aufprall und der Entkopplung der Waggons führte", beschreibt die dpa das Unglück.

Als die beiden Waggons aufeinanderprallten, seien die Fahrgäste offenbar von ihren Sitzen geschleudert worden und Scheiben seien zerbrochen, so die Beschreibung von Augenzeug:innen. Circa eine Stunde saßen die Passagier:innen in den Waggons der Changping-Linie fest, bis diese von den Rettungskräften befreit wurden.

Zum Zeitpunkt des Unfalls fuhr die U-Bahn am Rande Pekings stadtauswärts. Rund 400.000 Menschen würden werktags auf dieser Linie transportiert, ergänzt "China Daily".

Nach offiziellen Angaben konnten am Freitagmorgen (15. Dezember) 423 Menschen das Krankenhaus wieder verlassen. 67 Verletze mussten stationär aufgenommen werden. Der Unfallhergang sei noch nicht abschließend geklärt.

Das U-Bahnnetz Pekings ist mit seinen 27 Linien eines der größten der Welt. Aufgrund der immensen Schneemassen, die in den vergangenen Tagen in der chinesischen Hauptstadt und in Nordchina fielen, konnten Fernzüge nicht oder nur mit einer deutlichen Verspätung fahren.