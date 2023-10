Corona-Variante Pirola auch in Deutschland - das sind die Symptome

Kommt die neue Corona-Welle? Virologe Professor Hendrik Streeck im Interview

Kommt die nächste Corona-Welle? Für wen lohnt sich die Auffrischimpfung? Was sind die Symptome der neuen Variante "Eris"? Im :newstime-Interview erklärt Hendrik Streeck alles, was wir in der kommenden Saison wissen müssen.