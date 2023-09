Premiere für "Pirola": Neue Corona-Variante in Deutschland angekommen

"Pirola" ist in Deutschland angekommen. Die neueste Corona-Variante konnte erstmals bei uns nachgewiesen werden, wie das RKI bekannt gegeben hat.

Anzeige

Der etwas kurios klingende Name "Pirola" bezeichnet die neue Corona-Variante, die jetzt erstmals auch in Deutschland nachgewiesen werden konnte. Diese Variante steht seit Mitte August unter besonderer Beobachtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), nachdem man bereits in anderen Ländern auf sie aufmerksam wurde.

Im Video: Gesundheitsminister Lauterbach will mehr Geld für Long-Covid-Patienten

Atemwegsinfektionen nehmen in Deutschland wieder zu

Die Zahlen von akuten Atemwegsinfektionen in Deutschland steigen wieder seit Juli. Nicht berücksichtigt werden kann dabei eine wohl sehr hohe Dunkelziffer, denn es wird laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) vielerorts deutlich weniger getestet als während der Corona-Pandemie. Ebenso gibt es seltener Untersuchungen auf Virusvarianten.

Umso interessanter, dass jetzt "Pirola" erstmals nachgewiesen seinen Weg nach Deutschland gefunden hat. Laut der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek seien zu dieser Variante aber noch viele Fragen offen. Dennoch: Solange Omikron zirkuliere, sei sie relativ entspannt, sagte Ciesek. Sie sehe dann keine Gefahr, dass sich die Situation stark verändere oder dass noch einmal staatliche Maßnahmen verhängt würden.