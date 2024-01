Der litauische Außenminister Landsbergis warnt den Westen vor Putins Expansionsgelüsten. Der Kremlchef verstehe nur eine Sprache.

Das Wichtigste in Kürze Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis denkt, dass Putin nicht aufhören werde, andere Länder anzugreifen, bis er gestoppt werden würde.

Die Bedrohung sei auch für europäische Staaten wie Deutschland real.

Litauen sei sich der von Russland ausgehenden Bedrohung bewusst und plant unter anderem eine gemeinsame Drohnenproduktion mit der Ukraine.

Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis hat noch einmal betont, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland unbedingt gewinnen müsse. Denn er sei sich sicher: Kremlherrscher Wladimir Putin werde nicht aufhören, bis er gestoppt wird. Dies sagte der Minister im Gespräch mit RBC-Ukraine.

Ex-Minister zu Guttenberg - Vorbereitung auf Russen-Angriff ist Pflicht

Landsbergis sieht Gefahr für Georgien, Moldawien und das Baltikum

Putins Expansionsvorstellungen seien eine Bedrohung, so Landsbergis. Insbesondere für Länder wie Georgien, Moldawien und auch die baltischen Länder, zu denen Litauen selbst neben Estland und Lettland zählt.

Der Grund für Landsbergis' eindringliche Warnung dürfte Putins Ansprache bei einer Weltkriegs-Gedenkveranstaltung am vergangenen Samstag (27. Januar) in St. Petersburg gewesen sein. Dort nannte der Kremlchef den Krieg gegen die Ukraine erneut "Kampf gegen den Nazismus".

Putin droht Ukraine und Baltikum

In seiner Rede bezeichnete Putin die Ukraine sowie die baltischen Staaten als aktuelle Beispiele für das Erstarken des nationalsozialistischen Gedankenguts. Die baltischen Staaten "erklären Zehntausende zu Untermenschen, nehmen ihnen die elementarsten Rechte und setzen sie Hetze aus", behauptete der Kreml-Despot. Die Ukraine wiederum "heroisiert Hitlers Helfer und SS-Leute, setzt Terror gegen Missliebige ein", so Putin weiter.

Bereits in der Vergangenheit, rechtfertigte der Kreml den Krieg gegen die Ukraine immer wieder mit der angeblichen Notwendigkeit, die dort lebende russischsprachige Bevölkerung vor den Angriffen ukrainischer Nationalisten schützen zu müssen. Auch im Baltikum gibt es russische Minderheiten. Es gibt daher die Befürchtung, dass Putin mit dieser Argumentation eines Tages auch Litauen, Lettland und Estland attackieren könnte.

Bereitmachen von europäischen Streitkräften ist "starkes Statement"

Landsbergis sagte in dem Interview weiter, man habe in den vergangenen Wochen beobachtet, wie immer mehr europäische Staaten ihre Streitkräfte für den Ernstfall eines russischen Angriffs bereit machen. Für ihn sei dies ein klares Zeichen, dass Länder wie Deutschland, Schweden und Polen die Bedrohung durch Putins Expansionsgelüste erkennen. Alleine dies sei bereits ein starkes Statement, so der Diplomat.

Litauen selbst plant derweil eine gemeinsame Drohnenproduktion mit der Ukraine. Bei einer Pressekonferenz mit Landsbergis und dessen ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba, sagte Kuleba: "Litauen hat die Technologien, wir haben die Möglichkeit, die Zusammenarbeit auszubauen."

Trump soll versuchen US-Militärhilfe für Ukraine zu blockieren

Hilfen aus den USA verzögern sich

Im Interview mit RBC-Ukraine machte Litauens Außenminister außerdem deutlich, dass es auch schnell brenzlig für Europa werden könnte: Auf die Frage hin, ob Europa in der Lage sei, die Ukraine sowohl militärisch als auch finanziell ausreichend zu unterstützen, meinte Landsbergis, er hoffe es für Europa selbst. Er sei jedoch überzeugt, dass Europa es versuchen werde.

Derzeit verzögert sich die Lieferung von US-amerikanischen MIlitärhilfen an die Ukraine aufgrund der Blockadehaltung der Republikaner im US-Kongress sowie der im Herbst stattfindenden Präsidentschaftswahl.