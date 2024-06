Revolution bei Nutella! Ab Herbst kommt neues Produkt auf den Markt

Der Kult-Brotaufstrich Nutella hatte nicht nur 60. Geburtstag, es soll demnächst auch eine vegane Variante auf den Markt bringen.

Nutella steht so ziemlich auf jedem Frühstückstisch. Nun beabsichtigt der italienische Süßwarenhersteller Ferrero, zu dem auch die Marke Nutella gehört, die Rezeptur der Nuss-Nugat-Creme zu verändern und eine vegane Variante auf den Markt zu bringen, schreibt die "Lebensmittel-Zeitung" (LZ). Diese soll dann keine Milch mehr enthalten.

Dies verkündete Giorgio Santambrogio, Chef der italienischen Végé-Gruppe (Zusammenschluss von Großvertrieben), auf dem Portal LinkedIn. So schreibt dieser: "#nutella verändert sich, entwickelt sich weiter, und hier ist die Einführung von Nutella auf pflanzlicher Basis."

Zudem wurde auch schon der mögliche Name preisgegeben: "Nutella plant based".

Allerdings wird das neue Produkt wohl zunächst ab Herbst 2024 in Italien verfügbar sein, berichtet die LZ weiter und beruft sich auf italienische Medienangaben.

Die neue Nutella

Die Vegan-Nutella soll dabei nicht die klassische Creme ersetzen, sondern diese ergänzen. Demnach soll in dem neuen Produkt das Milchpulver durch eine - noch nicht näher beschriebene - pflanzliche Zutat ersetzt werden.

Auch verspreche der Hersteller, dass die vegane Creme eine ähnliche Konsistenz sowie einen ähnlichen Geschmack bekommen werde wie die herkömmliche Version.

Das Palmöl allerdings soll, so Medienberichte, weiterhin als Zutat erhalten bleiben. Das wird immer wieder kritisiert, da für die Gewinnung von Palmöl in vielen Ländern große Regenwaldflächen gerodet werden, schreibt "Bild". Zudem stehe Palmöl im Verdacht, die Entstehung von Diabetes, Gefäßerkrankungen und Krebs zu begünstigen, schreibt die Tierschutzorganisation Peta.

Sehr wahrscheinlich kommt in absehbarer Zeit auch die vegane Nutella-Variation nach Deutschland. Wann, ist aber noch unklar. Allerdings hatte Ferrero Deutschland bereits im Dezember vergangenen Jahres beim Deutschen Patent- und Markenamt in München eine neue Wort-Bild-Marke mit dem neuen Namen und Logo von "Nutella plant based" angemeldet.

Jährlich verkauft Ferrero etwa 250 Tonnen Nutella in 75 Ländern. Allein in Deutschland werden pro Jahr 90 Millionen Gläser des Brotaufstrichs produziert. Somit zählen die Deutschen auch zu den größten Konsument:innen. Der durchschnittliche jährliche Verbrauch pro Kopf liege dabei bei etwa einem Kilogramm, so "Bild".