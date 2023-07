Er soll Katastrophen ankündigen: seltener Riemenfisch entdeckt

Eine absolut seltene Unterwasser-Rarität ist Taucher:innen vor die Linse geschwommen - vor der Küste Taiwans entdeckten sie einen lebenden Riemenfisch. Diese Kreaturen kommen in der Regel nur in der Tiefsee vor und kommen nur selten lebend in die Nähe der Wasseroberfläche. Unheimlich: Dieser Fisch soll - wenn man dran glaubt - Katastrophen ankündigen.

Lebend einen Riemenfisch vor die Kamera oder das Auge zu bekommen, ist eine Sensation. Denn der größte Knochenfisch der Welt, der insgesamt eine Länge von bis zu 17 Metern erreichen kann, lebt im Verborgenen - in der Tiefsee. Er ist aber nicht nur ein seltener, unheimlich aussehender Fisch - sondern auch ein böses Omen für anstehende Katastrophen.

Riemenfische sollen Erdbeben ankündigen

Der Riemenfisch hat es nicht leicht. Er sieht nicht besonders sympathisch aus und ist obendrein in Japan ein Omen für nahendes Unheil, wie "Focus" schreibt. Eine alte japanische Legende soll sogar besagen, dass wenn Riemenfische in flachen Gewässern auftauchen, ein Erdbeben oder Tsunami nicht mehr weit sein soll. Das seltsame Tiefsee-Wesen macht es einem aber auch nicht leicht, nicht an solche Verschwörungen zu glauben. Denn laut "Welt" ist der wie eine Alufolie glänzende Fisch sogar fähig, sich im Notfall eigene Körperteile abzubeißen.