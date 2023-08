Riesiger Komet nähert sich der Erde - erinnert an "Star Wars"

Nicht nur Astronomen dürften begeistert sein - auch die eingefleischten "Star Wars"-Fans bekommen Gänsehaut, wenn es um den Komet 12P/Pons-Brooks geht. Der Form nach sieht er dem Millennium-Falken aus der "Star Wars"-Filmreihe zum Verwechseln ähnlich.

Die Erde bekommt einmal mehr Besuch von einem Kometen mit Namen "12P/Pons-Brooks". Alle 71 Jahre umreist er die Sonne auf einer elliptischen Bahn. Der an das Raumschiff Millennium-Falke aus den "Star Wars"-Filmen erinnernde Himmelskörper erscheint laut "T-Online" seit dem 20. Juli bis zu 100 Mal heller als vorher.

Außergewöhnliche Form

Dass der die äußere Form des Kometen "12P/Pons-Brooks" an das Raumschiff Millennium-Falke aus den "Star Wars"-Filmen erinnert, ist eindeutig erkennbar. "Trust My Science" stellt dies eindrucksvoll auf einem Twitterpost dar. Warum er allerdings seit kurzer Zeit einmal wieder bis zu 100 Mal heller als sonst erscheint - darüber sind sich Wissenschaftler:innen uneinig.

Richard Miles von der British Astronomical Association erklärt seine außergewöhnliche Erscheinung damit, dass der ungewöhnliche Komet über einen aktiven Eisvulkan auf der Oberfläche verfügen könnte, der Flüssigkeiten aus dem Inneren des Himmelskörpers nach außen schießt, so "Business Insider". "Wenn man sieht, was dieser Komet macht, kommt man nicht umhin zu sagen: Neben Feststoffen und Gasen gibt es auch Flüssigkeiten im Inneren, die ihm das Verhalten verleihen", so Miles. Genau das könnte für die ausgefallene Form verantwortlich sein.

Astronom Gianluca Masi vom Virtual Telescope Project, einem Netzwerk weltweiter Roboterteleskope, vermutet im Magazin "Scientific American" dass die Erscheinungsform des 37 Kilometer im Durchmesser messenden Kometen durch Schatten beeinflusst werde. Nächstes Jahr soll "12P/Pons-Brooks" auf rund 230 Millionen Kilometer der Erde zu nahe kommen. Wohl so nah, dass er eventuell mit Fernglas beobachtet werden kann.