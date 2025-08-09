Anzeige
An der koreanischen Grenze

Signal der Entspannung? Nordkorea baut Propaganda-Anlagen ab

  • Veröffentlicht: 09.08.2025
  • 15:18 Uhr
  • dpa
Südkorea, Paju: Ein nordkoreanischer militärischer Wachposten (links) und ein Lautsprecher sind an der Grenze zu sehen.
Südkorea, Paju: Ein nordkoreanischer militärischer Wachposten (links) und ein Lautsprecher sind an der Grenze zu sehen.© Kim In-chul/Yonhap via AP/dpa

Erst schaltete Südkorea seine Lautsprecher ab – nun folgt der Norden. An der Grenze könnte es bald leiser und vielleicht auch ein Stück friedlicher werden.

Nordkorea hat entlang der Grenze zu Südkorea mit dem Abbau von Lautsprechern begonnen, die bisher für Propagandasendungen genutzt wurden. Das teilte der Generalstab in Seoul nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap mit.

Die Maßnahme erfolgt nur wenige Tage, nachdem Südkorea seine eigenen Lautsprecheranlagen vollständig entfernt hatte, um die Spannungen zwischen beiden Staaten zu verringern. Unklar ist laut Yonhap bislang, ob Nordkorea alle Lautsprecher abbauen wird. Das südkoreanische Militär kündigte an, die Lage weiter zu beobachten.

Südkorea ging mit Lautsprecher-Abbau voran

Südkorea hatte Sendungen über seine Lautsprecher bereits Mitte Juni eingestellt - ein Schritt, den der neue Präsident Lee Jae Myung als Teil seiner Bemühungen zur Annäherung an den Norden beschrieb. Seit seinem Amtsantritt verfolgt er das Ziel, die angespannten Beziehungen zu verbessern. Der Norden hatte Ende 2023 erklärt, beide Länder seien "feindliche" Staaten, und daraufhin Symbole der Zusammenarbeit entfernt.

Unter Lees Vorgänger Yoon Suk Yeol waren die Lautsprecher erstmals seit sechs Jahren wieder in Betrieb genommen worden, was eine Reaktion auf von Nordkorea gestartete Ballons war, die Müll nach Süden transportierten.

Nordkoreas Machthaber Kim hat die im Ukraine-Krieg für Russland gefallenen Soldaten geehrt.
News

Feier in Pjöngjang

Propaganda-Show mit Russen-Gast: Kim gedenkt im Ukraine-Krieg gefallenen Soldaten

Nordkorea unterstützt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Waffen und eigenen Soldaten. Für die Gefallenen hielt Diktator Kim nun eine Propaganda-Show ab.

  • 01.07.2025
  • 14:37 Uhr
:newstime

