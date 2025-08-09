Anzeige
Waffengewalt in den USA

New York: Drei Verletzte nach Schüssen auf dem Times Square

  • Aktualisiert: 09.08.2025
  • 12:17 Uhr
  • dpa
Der Times Square, das Herz der Metropole, New York.
Der Times Square, das Herz der Metropole, New York.© Sven Hoppe/dpa

Der Big Apple wird erneut von einer Schießerei heimgesucht – drei Menschen wurden in ein New Yorker Krankenhaus gebracht.

Drei Menschen sind mitten im Trubel des New Yorker Times Square durch Schüsse verletzt worden. Eine 18-Jährige, ein 19-Jähriger und ein 65-Jähriger befänden sich mit Schussverletzungen im Krankenhaus, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei in der Ostküstenmetropole. Sie seien in stabilem Zustand.

Die Schüsse hätten sich in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) gegen 1.20 Uhr auf dem belebten Platz im Stadtteil Manhattan ereignet. Eine Person sei festgenommen worden, hieß es. Im Anschluss an den Vorfall seien Teile des Broadway und der Seventh Avenue, an deren Kreuzung der Times Square liegt, abgesperrt worden. Mehr als ein Dutzend Polizeiautos seien vor Ort gewesen.

Vorfall folgt auf tödliche Schüsse Ende Juli in New York

Ende Juli hatte ein Mann in einem Wolkenkratzer in Manhattan vier Menschen und sich selbst erschossen. Medienberichten zufolge war es der tödlichste Angriff mit einer Schusswaffe in der Millionenmetropole seit 25 Jahren.

Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und in großer Zahl im Umlauf. Nach Gewalttaten - etwa an Schulen, in Supermärkten, Nachtclubs oder bei öffentlichen Veranstaltungen - gibt es immer wieder hitzige Debatten über strengere Waffengesetze. Greifbare Fortschritte blieben bislang jedoch aus. Eine umfassende Reform scheitert seit Jahren am Widerstand der Republikaner und der mächtigen Waffenlobby.

Absperrung und Polizeieinsatz nach dem Attentat in New York.
News

Attentat in Manhattan

Abschiedsbrief, falscher Aufzug: Neue Erkenntnisse zum New Yorker Todesschützen

Ein 27-jähriger Mann stürmt schwer bewaffnet ein Bürogebäude in Manhattan und tötet vier Menschen. Die Tat gibt Rätsel auf, ein Schreiben liefert aber mögliche Hinweise auf das Motiv.

  • 29.07.2025
  • 16:27 Uhr
