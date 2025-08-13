Anzeige
Offenbar bereits mehrere Todesfälle

Gefährlicher Erreger entdeckt: Rückruf für beliebte Käsesorten

  • Aktualisiert: 14.08.2025
  • 10:03 Uhr
  • Max Strumberger
Produktabbildung Camembert de caractère Vieux Porche
Produktabbildung Camembert de caractère Vieux Porche © Produktabbildung Camembert de caractère Vieux Porche

Wegen einer möglichen Verunreinigung mit Listerien ruft der französische Hersteller S.E. Chavegrand drei Käsesorten zurück. Der Verzehr kann besonders für Schwangere, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem gefährlich sein.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Drei Käsesorten des Herstellers S.E. Chavegrand sind von einem Rückruf betroffen.

  • Der Verdacht auf Listerien-Verunreinigung hat bereits zu Ermittlungen geführt.

  • 21 Listeriosefälle und zwei Todesfälle in Frankreich könnten mit den Produkten in Verbindung stehen.

Der französische Käsehersteller S.E. Chavegrand hat einen Rückruf für drei seiner Käsesorten gestartet, darunter den "Camembert de caractère Vieux Porche". Grund ist eine mögliche Verunreinigung mit Listeria monocytogenes. Der Verzehr des betroffenen Käses kann schwere gesundheitliche Folgen haben, insbesondere für Schwangere, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. Die Gesundheitsbehörden prüfen derzeit einen Zusammenhang zwischen dem Käse und 21 gemeldeten Listeriosefällen, darunter zwei Todesfälle.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Die betroffenen Produkte umfassen verschiedene Chargen mit Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen dem 09.08.2025 und dem 29.08.2025. Der Käse wurde in mehreren Bundesländern Deutschlands verkauft, darunter Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Kund:innen werden dringend aufgefordert, den Käse nicht zu verzehren und ihn stattdessen an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Weitere Informationen bietet der Hersteller über eine Hotline sowie das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR).

Folgende Käsesorten werden deshalb sicherheitshalber zurückgerufen:

- Camembert de caractère Vieux Porche 250 gr (Mindesthaltbarkeitsdatum 09.08.2025, 15.08.2025, 16.08.2025, 22.08.2025, 29.08.2025)

- Camembert Charles VII 250 gr (Mindesthaltbarkeitsdatum 11.08.2025, 25.08.2025)

- Bûchette de Chèvre Vieux Porche 200g (Mindesthaltbarkeitsdatum 13.08.2025, 20.08.2025)

Auch in den News:

Anzeige
Anzeige

Gesundheitsrisiken durch Listerien

Listerien können innerhalb von 14 Tagen nach Verzehr Symptome wie Fieber und Durchfall verursachen. Besonders gefährdet sind Schwangere, bei denen das Bakterium das ungeborene Kind schädigen kann, sowie ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem. In schweren Fällen kann es zu Blutvergiftungen oder Hirnhautentzündungen kommen. Personen mit Symptomen sollten umgehend ärztliche Hilfe suchen und auf eine mögliche Listerien-Infektion hinweisen.

Die Gesundheitsbehörden haben seit Juni 2025 in Frankreich insgesamt 21 Listeriosefälle registriert, die auf den Verzehr des betroffenen Käses zurückgeführt werden könnten. Zwei Todesfälle stehen im Verdacht, mit der Infektion in Verbindung zu stehen. Die Behörden arbeiten eng mit dem Hersteller zusammen, um die Quelle der Verunreinigung zu identifizieren und weitere Fälle zu verhindern. Verbraucher werden aufgefordert, wachsam zu sein und die Warnhinweise ernst zu nehmen, um ihre Gesundheit zu schützen.

Mineralwasser
News

Wasserprodukte betroffen

Bakterien im Mineralwasser von Edeka, Netto und Marktkauf: Großer Rückruf gestartet

Die Roxane GmbH hat einen großen Rückruf ihrer Wasserprodukte gestartet, nachdem bakterielle Verunreinigungen festgestellt wurden. Betroffen sind Mineralwasser der Marken "Gut&Günstig" und "Naturalis", die über mehrere Supermarktketten vertrieben werden.

  • 09.07.2025
  • 16:23 Uhr
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
  • https://www.lebensmittelwarnung.de/
Mehr News
Russlands Machthaber Wladimir Putin nützt als Dienstflugzeug einen veralteten Sowjet-Flieger.
News

Warum Putin zum Trump-Gipfel mit einem alten Sowjet-Flieger anreist

  • 14.08.2025
  • 12:58 Uhr
CHINA-ROBOTS/SOCCER
News

LIVE: Street-Dance und Opern-Einlage - irre Eröffnungsfeier für Roboter-Spiele

  • 14.08.2025
  • 12:46 Uhr
Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, während einer Pressekonferenz in Sacramento, Kalifornien, am 8. August 2025
News

Kaliforniens Gouverneur: "Das wird Trumps Präsidentschaft beenden"

  • 14.08.2025
  • 12:20 Uhr
Trump Putin Relationship
News

Alaska-Gipfel von Trump und Putin: Jetzt steht der genaue Zeitpunkt des Treffens fest

  • 14.08.2025
  • 12:12 Uhr
Waldbrände in Spanien
News

Waldbrände in Südeuropa – Spanien sendet Hilferuf, Griechenland atmet vorerst auf

  • 14.08.2025
  • 12:00 Uhr
Bitcoin
News

Erstmals über 124.000 Dollar: Bitcoin-Kurs steigt auf Rekordhoch

  • 14.08.2025
  • 11:17 Uhr
UKRAINE-CRISIS/USA
News

Gebiete gegen Frieden? Deutsche zeigen sich in Ukraine-Umfragen gespalten

  • 14.08.2025
  • 11:16 Uhr
Kim Yo Jong, die Schwester des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un, verspottet Südkorea für dessen Annäherungsversuche.
News

Propaganda-Krieg: Schwester von Nordkorea-Diktator Kim verspottet Südkorea

  • 14.08.2025
  • 10:46 Uhr
Influencer
News

Steuer-Skandal: Jetzt gibt NRW-Finanzverwaltung Influencern Tipps

  • 14.08.2025
  • 07:40 Uhr
Grenzkontrollen
News

Grenzkontrollen kosten Polizei über 80 Millionen Euro

  • 14.08.2025
  • 05:30 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 14. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 14. August 2025 | 08:25

  • 04:55 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 19:45

  • 26:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 18:00

  • 11:21 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 15:45

  • 11:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 13. August 2025 | 08:25

  • 05:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 19:45

  • 25:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 18:00

  • 12:47 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 15:45

  • 11:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. August 2025 | 08:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12