Nussmus-Liebhaber aufgepasst: Die Drogerie-Kette DM ruft ein Bio-Cashewmus mit Himbeer-Geschmack zurück.

Über das Müsli am Morgen oder beigemischt in Süßspeisen wie Kuchen: Für viel gehören Nussmuse fest in den Speiseplan. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten. Denn die Drogeriekette DM ruft ein Cashewmus der Bio-Eigenmarke "dmBio Cashewmus Himbeere" zurück.

Der Grund: In einer Charge wurden die krankheitserregenden Salmonellen nachgewiesen. Deshalb ruft das Karlsruher Unternehmen das Produkt nun zurück.

Vom Verzehr des DM-Cashewmus wird dringen abgeraten

Laut "Lebensmittelwarnung" sind die 250 Gramm Gläser des Himbeere-Cashewmus mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 28.04.2026 betroffen. In dem Bio-Produkt kann laut Hersteller "nicht ausgeschlossen werden, dass im oben genannten Artikel Salmonellen auftreten können."

Vom Konsum wird deshalb abgeraten, da die enthaltenen Salmonellen zu Beschwerden, wie Erbrechen, Übelkeit, Durchfall und Kopf- und Bauchschmerzen führen kann.

Das geöffnete oder ungeöffnete Glas kann dabei in einer DM-Filiale in der Nähe zurückgegeben werden, wie das Unternehmen angibt.

Das zurückgerufene Produkt im Überblick:

Produktbezeichnung: dmBio Cashewmus Himbeere

Mindesthaltbarkeitsdatum: bis einschließlich 28.04.2026

Kennzeichnung: GTIN 4067796070040

Darum sind Salmonellen gesundheitsgefährdend

Salmonellen gehören zur Gattung der Bakterien und vermehren sich besonders auf ungekühlten Lebensmittel oder durch Verunreinigungen, wie nicht korrekt gereinigte Schneidbretter oder Ähnliches. Werden sie verzehrt, sorgen sie besonders im Magen-Darm-Trakt von Menschen und Tieren für Beschwerden. Symptome können dabei: "Plötzlicher Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen, allgemeines Unwohlsein und gelegentlich auch Erbrechen" sowie "leichtes Fieber" sein, wie "infektionsschutz.de" warnt.

Dabei können sowohl tierische Produkte, wie Eier und Fleisch, sowie pflanzliche Erzeugnisse mit Salmonellen verunreinigt sein.

Deshalb rät die "Lebensmittelwarnung" bei auftretenden Symptomen nach dem Verzehr einen Arzt aufzusuchen. Besonders bei Kindern, älteren Menschen und immungeschwächten Personen ist besondere Vorsicht geboten, so der Produktrückruf.

