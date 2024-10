Im Angriffskrieg gegen die Ukraine setzt Russland immer wieder auf Drohnen-Attacken. Über 50 sollen laut ukrainischen Angaben nun wieder Angriffe geflogen haben, es wurden fünf Einschläge in Infrastrukturanlagen registriert.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Laut ukrainischen Angaben hat die russische Armee über 50 Kampfdrohnen eingesetzt, um Ziele in der Ukraine anzugreifen.

In grenznahen Gebieten habe es fünf Einschläge in Infrastrukturanlagen gegeben.

22 Drohnen konnten demnach abgeschossen werden, 27 wurden mit elektronischen Mitteln aus der Luft geholt.

Die russische Armee hat ukrainischen Angaben zufolge über 50 Kampfdrohnen gegen Ziele in der Ukraine eingesetzt. Es seien fünf Einschläge in Infrastrukturanlagen in grenznahen Gebieten registriert worden, teilte die ukrainische Luftwaffe bei Telegram mit. 22 der Drohnen seien abgeschossen worden. Weitere 27 seien mithilfe elektronischer Mittel zu Boden gebracht worden. Zwei Kampfdrohnen sind den Angaben nach in den belarussischen Luftraum abgedreht.

Im Video: Kriegsende "nächstes Jahr" – Selenskyj stellst "Siegesplan" vor

Behördenangaben zufolge hat es in der Hauptstadt Kiew durch die Drohnenangriffe in der Nacht Schäden an einem Wohnhaus gegeben. Auf drei Etagen seien Fenster beschädigt worden. Drohnentrümmer seien zudem auf dem Gelände eines Kindergartens gefunden worden. Opfer habe es nicht gegeben. In der Nacht war mehrfach Flugabwehrfeuer über der Stadt zu hören gewesen.

Flugabwehr erhält Unterstützung aus Deutschland

Die Ukraine verteidigt sich seit über zweieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Die ukrainische Flugabwehr ist seitdem vor allem aus Deutschland massiv verstärkt worden.

Anzeige