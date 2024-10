Selenskyj präsentiert fünfstufigen Siegesplan: So will die Ukraine den Krieg gewinnen

Wie kann die Ukraine den russischen Angriffskrieg stoppen? Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seinen sogenannten Siegesplan auch auf dem EU-Gipfel vorgestellt. Laut Militäranalysten enthält er fünf zentrale Punkte – sowie geheime Anhänge.

Das Wichtigste in Kürze Der sogenannte Siegesplan des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beinhaltet fünf aufeinander aufbauende Punkte.

Der Plan zielt neben der NATO-Einladung auf die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit und Wirtschaft sowie auf Abschreckung gegenüber Russland.

Das Engagement des Westens müsste für die Erreichung der Ziele deutlich intensiviert werden, allerdings macht die Ukraine auch Gegenangebote.

Seit Februar 2022 wehrt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg und ebenso lange wird diskutiert, ob das Land diesen Kampf für sich entscheiden kann. Am Mittwoch (16. Oktober) hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen sogenannten Siegesplan im ukrainischen Parlament öffentlich vorgestellt, am Donnerstag dann beim EU-Gipfel präsentiert.

Seine öffentliche Vision vom Sieg über Russland besteht laut ZDF-Militäranalyse aus fünf Punkten, die jeweils aufeinander aufbauen – vier für die Zeit des bewaffneten Konflikts, der fünfte für die Zeit nach dem Krieg. Zudem soll es drei geheime Anhänge geben.

1. Sofortige Einladung in die NATO

Selenskyjs Plan sieht eine sofortige sowie unmittelbare Einladung in die NATO vor. Dabei wird eingeräumt, dass die Ukraine bis zur Mitgliedschaft im Verteidigungsbündnis noch einen weiten Weg vor sich hat, allerdings – so die Argumentation – würde bereits eine Einladung Wirkung entfalten: Einerseits solle der Kreml so abgeschreckt werden, andererseits würde sie als Garant für die anhaltende Unterstützung des Westens für die Ukraine wahrgenommen. Außerdem soll eine Einladung in die NATO als Signal an das russische Volk dienen: Putin kann geopolitisch in die Schranken gewiesen werden.

Die davon ausgehende Symbolik wird als schlüssiges Argument eingeschätzt. Eine Garantie für den tatsächlichen Beitritt stellt eine Einladung allerdings nicht dar. Bevor die Ukraine tatsächlich in die NATO aufgenommen werden würde, müssten sowohl die Staaten als auch die Parlamente der NATO-Länder grünes Licht geben.

2. Verteidigungsfähigkeit stärken

Eine Reihe von Maßnahmen soll die Wehrhaftigkeit der Ukraine stärken. Zunächst sollen die Operationen auf russischem Territorium fortgesetzt werden. Das Ziel der ukrainischen Armee ist die Schaffung einer Pufferzone und obendrein zu beweisen, dass Russland nicht einmal Gebiete innerhalb seiner Grenzen verteidigen kann.

Anschließend soll das russische Offensivpotenzial in den besetzten Gebieten begrenzt werden. Hierfür wird unter anderem die Stärkung der Luftverteidigung sowie die Zusammenarbeit mit Nachbarländern, die beim Abschuss russischer Drohnen und Raketen helfen sollen, genannt. Weitere entscheidende Punkte seien die Möglichkeit uneingeschränkter Langstreckenangriffe weit hinter der russischen Grenze sowie die verstärkte Zusammenarbeit in Sachen Ausrüstung mit westlichen Partnern. Auch neue ukrainische Brigaden sollen ausgestattet werden, nach ZDF-Informationen hat dieser Punkt einen geheimen Anhang.

3. Russland abschrecken

Auch der dritte Punkt, Abschreckung, soll über einen geheimen Anhang verfügen, der wichtigen westlichen Regierungen jedoch bereits präsentiert wurde: Neben den USA, Großbritannien, Italien und Frankreich wurde auch Deutschland Einblick gewährt. Die Ukraine unterbreitet den Vorschlag, dass die bedeutendsten Verbündeten eine umfassende Abschreckung auf ukrainischem Staatsgebiet installieren sollen – dabei soll es sich ausdrücklich um eine nicht-atomare Abschreckung handeln. So wäre sichergestellt, dass Russland im Falle eines erneuten Angriffs harte Konsequenzen fürchten muss.

4. Wirtschaft stärken

Selenskyjs Plan sieht in Punkt vier, der ebenfalls einen geheimen Anhang enthalten soll, vor, das strategische Wirtschaftspotenzial des Landes zu entwickeln. Die Ukraine verfügt über wertvolle natürliche Ressourcen, etwa seltene Erden, Metalle oder Titan. Zudem spielt die Nahrungsmittelproduktion eine herausragende Rolle. All diese Potenziale sollen in die ökonomische sowie politische Strategie des Westens einfließen.

5. Zu Europas Sicherheit beitragen

Der fünfte Punkt des sogenannten Siegesplans rückt die Zeit nach dem Krieg in den Fokus. Aufgrund der gewonnenen Kampferfahrung sowie dem erworbenen militärischen Wissen sollen die ukrainischen Streitkräfte zum integralen Bestandteil des westlichen Verteidigungspotenzials werden – und bedeutend zu Europas Sicherheit beitragen. Dies könnte auch eine Entlastung für die USA bedeuten.

Fazit

Nach allem, was bislang bekannt ist, stellt die Verstetigung westliche Unterstützung und Verteidigung der Ukraine das Hauptmotiv des sogenannten Siegesplans der Ukraine dar. Allerdings setzt Selenskyjs Plan ein viel stärkeres Engagement des Westens voraus, das sich von der aktuellen Realität deutlich unterscheidet. Dies gilt insbesondere für die Einladung in die NATO, die wiederum als Startpunkt der anderen Vorhaben betrachtet werden kann.

Allerdings bietet der Plan auch konkrete Gegenangebote an den Westen: Dazu zählen neben natürlichen Ressourcen und wirtschaftlichen Potenzialen auch wertvolle reale Kampferfahrungen direkt von der Front. Zusätzlich soll dem Westen aufgezeigt werden, dass man durch eine Stärkung der Ukraine Russland für lange Zeit in die Schranken weisen würde.