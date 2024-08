Russland warnt USA vor Risiko eines Dritten Weltkriegs

Droht der Menschheit ein Dritter Weltkrieg? Wenn man die neuesten Drohungen aus Moskau hört, dann ja. Und zwar aufgrund der Unterstützung der Ukraine durch den Westen. Nicht einmal die USA seien vor einem solchen Krieg sicher, so eine Warnung Russlands.

Ermöglicht der Westen der Ukraine durch Waffenlieferungen ein weiteres Vordringen auf russisches Gebiet, könnte die Folge daraus ein Dritter Weltkrieg sein, der auch die USA betreffen könnte - so die Warnung aus Moskau.

Einmarsch der Ukraine in Russland - eine Schmach für Putin

Am 6. August ist etwas geschehen, womit Wladimir Putin nicht gerechnet hatte: Die Ukraine griff die westliche Region Kursk in Russland an. Gleichzeitig eroberte sie einen Teil russischen Staatsgebiets. Seit dem Zweiten Weltkrieg der größte Angriff auf Russland und nicht nur aus diesem Grund eine Schmach für den Machthaber im Kreml. Präsident Putin kündigte daraufhin eine angemessene Reaktion Russlands an, wie die Nachrichtenagentur Reuters mitteilt.

Einsatz westlicher Waffen in Russland könnte den Krieg weltweit ausweiten

In diesem Zusammenhang ergreift Putins altgedienter Außenminister, Sergej Lawrow, gewohnt polemisch das Wort. Der Westen würde mit seiner Ukraine-Unterstützung eine Eskalation des Krieges anstreben und würde "Probleme heraufbeschwören", wenn er die Beschränkungen zum Einsatz der an die Ukraine gelieferten Waffen lockern würde.

Russland hat erklärt, die Ukraine habe in Kursk westliche Waffen eingesetzt, darunter britische Panzer und US-Raketensysteme. Kiew bestätigte den Einsatz von US-HIMARS-Raketen zur Zerstörung von Brücken in Kursk. Das Risiko, dass der Krieg sich weltweit ausweiten könnten, steht bereits seit Einmarsch Russlands in die Ukraine im Raum - obwohl Putin nicht nur einmal betonte, dass er keinen Konflikt mit dem von den USA geführten NATO-Bündnis haben wolle.

"Wir bestätigen jetzt einmal mehr, dass das Spiel mit dem Feuer – und sie sind wie kleine Kinder, die mit Streichhölzern spielen – für erwachsene Onkel und Tanten, denen in dem einen oder anderen westlichen Land Atomwaffen anvertraut werden, eine sehr gefährliche Sache ist", so Lawrow. "Die Amerikaner sind sich bei Gesprächen über einen Dritten Weltkrieg eindeutig darüber im Klaren, dass dieser – Gott bewahre, falls er stattfindet – ausschließlich Europa betreffen wird", sagte der Außenminister.

USA sollen über Einmarsch der Ukraine in Russland nicht informiert gewesen sein

Washington gibt sich unterdessen defensiv, indem die USA erklärten, vor dem überraschenden Einmarsch in Kursk nicht über die Pläne der Ukraine informiert worden zu sein. Ebenso wenig sei man an der Operation beteiligt gewesen.

Putins Chef des Auslandsgeheimdienstes, Sergej Naryschkin, sagte am Dienstag (27. August), Moskau glaube den westlichen Behauptungen nicht, es habe nichts mit dem Angriff auf Kursk zu tun. Der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow sagte, die Beteiligung der USA sei "eine offensichtliche Tatsache". Immerhin sollen die USA und Großbritannien der Ukraine Tage nach dem Angriff Satellitenbilder und andere Informationen über die Region Kursk zur Verfügung gestellt haben.