Tödlicher Unfall in US-Vergnügungspark: Mann stirbt bei Achterbahnfahrt in Florida

Ein tragisches Unglück hat den Vergnügungspark Epic Universe in Florida erschüttert. Ein 32-Jähriger starb während einer rasanten Fahrt auf der Achterbahn "Stardust Racers". Die Ursache für seinen Tod wird derzeit noch ermittelt.

Das Wichtigste in Kürze Ein 32-Jähriger starb während einer Achterbahnfahrt im Epic Universe Florida.

Die Todesursache waren "mehrere stumpfe Aufprallverletzungen".

Die Ursache des Unfalls ist noch ungeklärt - die Ermittlungen laufen.

Im US-Vergnügungspark Epic Universe in Florida ereignete sich ein schwerer Unfall: Ein 32-jähriger Mann verunglückte während einer Achterbahnfahrt tödlich. Wie mehrere US-Medien berichten, wurde der Mann nach Ende der Fahrt leblos in seinem Sitz entdeckt und ins Krankenhaus gebracht, wo er nur noch für tot erklärt werden konnte. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch (17. September) auf der Bahn "Stardust Racers", die erst im Mai eröffnet wurde.

Die Attraktion ist für ihre spektakuläre Streckenführung bekannt: Zwei Achterbahnzüge starten gleichzeitig, fahren parallel und winden sich umeinander. Mit bis zu 100 km/h rasen die Züge aufeinander zu und sorgen für Nervenkitzel bei den Fahrgästen. Doch das Vergnügen endete diesmal in einer Tragödie.

Ermittlungen nach dem tödlichen Unfall

Ein Sprecher von Universal äußerte sich laut den Medienberichten bestürzt über das Geschehen: "Wir sind erschüttert über dieses tragische Ereignis und sprechen den Angehörigen unser aufrichtiges Mitgefühl aus." Die Bahn wurde umgehend geschlossen, während die Ermittlungen laufen.

Zeuginnen und Zeugen berichteten von dramatischen Szenen während der Fahrt. Eine Frau schilderte, wie ein Mädchen plötzlich laut um Hilfe rief: "Immer wieder schrie sie 'Hilfe! Hilfe! Hilfe!', aber wir konnten nicht verstehen, was passiert war."

Eine Obduktion ergab inzwischen, dass die Todesursache "mehrere stumpfe Aufprallverletzungen" waren. Doch wie es zu den Verletzungen kam, ist noch unklar. Dennis Speigel, ein Experte für Vergnügungsparks, bezeichnete den Fall laut CNN als "schockierend" und stellte zahlreiche Fragen: "Wurde der Mann durch die Fahrt verletzt? Oder hat er etwas getan, das zu diesem tragischen Ausgang führte?"

Viele Fragen bleiben offen

Das Sheriffbüro von Orange County bat um Geduld: "Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Derzeit haben wir keine weiteren Informationen, die wir veröffentlichen könnten." Es bleibt unklar, ob technische Mängel, menschliches Versagen oder andere Umstände zu dem Unfall führten.

Der Vergnügungspark Epic Universe, der erst in diesem Jahr eröffnet wurde, ist Teil der Universal Studios und sollte eigentlich eine neue Ära des Freizeitspaßes einläuten. Der tragische Vorfall trübt jedoch das Bild des Parks erheblich. Wann die Achterbahn "Stardust Racers" wieder geöffnet wird, ist ungewiss.