Der plötzliche Tod von Verkehrsminister Roman Starowoit und die anschließende Repressionswelle zeigen, dass die politische Elite Russlands unter großem Druck steht. Korruptionsvorwürfe und Machtkämpfe erschüttern das Land.

In Russland herrscht große Unruhe unter der politischen Elite nach dem Tod von Verkehrsminister Roman Starowoit. Kurz vor seinem Tod war er von Präsident Wladimir Putin wegen Korruptionsvorwürfen entlassen worden. Sein Tod hat viele in Moskau verunsichert, da sie befürchten, die nächsten Ziele in der staatlichen Jagd auf bestechliche Personen zu sein. Starowoit soll sich laut Berichten in seinem Auto erschossen haben, während Ermittlungen gegen ihn im Zusammenhang mit Korruption liefen.

Atmosphäre der Unsicherheit

Putin nahm weder an der Trauerfeier noch an der Beerdigung teil, was die Unsicherheit und das Misstrauen in der politischen Elite weiter verstärkte., wie n-tv berichtet. Walentina, die Ehefrau eines Kollegen von Starowoit, äußerte bei der Zeremonie ihren Schock über den Verlust: "Er war so aktiv, so fröhlich, er liebte das Leben sehr." Die Atmosphäre bei der Beerdigung erinnerte an Szenen aus dem Film "Der Pate", mit Kollegen, die schnell in dunklen Limousinen verschwanden.

Starowoit war zuvor Gouverneur der Region Kursk und wurde im Mai 2024 zum Verkehrsminister befördert. Der Verlust von Kursk an die ukrainische Armee im Zuge eines Überraschungsangriffs war ein bedeutender Rückschlag für den Kreml und trug zur politischen Instabilität bei.

Korruption und Sündenböcke

Analyst Andrej Perzew vom unabhängigen Nachrichtenportal "Medusa" kritisiert, dass Starowoit als Sündenbock für das Vordringen der ukrainischen Armee herhalten musste. Er argumentiert, dass es nicht genügend Soldaten gab, um die Grenze zu verteidigen, und dass es einfacher war, einem Zivilisten die Schuld zuzuschieben.

Die Vorfälle um Starowoit sind Teil einer größeren Repressionswelle gegen hochrangige Verantwortungsträger:innen in Russland. Diese werden beschuldigt, sich im Zuge der russischen Offensive in der Ukraine bereichert zu haben. Beobachter:innen weisen darauf hin, dass die Militäroffensive die bisherigen Spielregeln geändert hat.

Neue Regeln im "Heiligen Krieg"

Politologin Tatjana Stanowaja vom Carnegie Zentrum Russland-Eurasien stellt fest, dass seit der Offensive in der Ukraine "etwas im System komplett anders läuft". Jegliche Tat oder Untätigkeit, die die Verletzlichkeit des Staates gegenüber dem Feind erhöht, wird ohne Rücksicht bestraft. Für den Kreml sei dies ein "heiliger Krieg", bei dem keine Bestechung toleriert wird.

Professorin Nina Chruschtschowa bestätigt diesen Wandel und betont, dass während eines "heiligen Krieges" keine Korruption geduldet wird. Diese Atmosphäre führt zu einem "Gefühl der Hoffnungslosigkeit" unter der politischen Elite und könnte in Zukunft auch prominente Persönlichkeiten betreffen.