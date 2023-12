Aufgrund der extremen Wetterlage fällt in einigen Bundesländern der Schulunterricht am Dienstag (5. Dezember) aus. Ein kurzer Überblick.

Der plötzliche Wintereinbruch in Deutschland lässt nicht nur das Herz von Wintersportler:innen höher schlagen – auch Schüler:innen profitieren von dem Schneechaos. So können mancherorts in der Bundesrepublik schulpflichtige Kinder und Jugendliche am Dienstag (5. Dezember) durchaus auch mal ausschlafen.

Hier eine Liste der Schulen, die geschlossen bleiben oder Distanzunterricht anbieten:

Bayern:

Vollständig geschlossen bleiben die Schulen in den Landkreisen

Freising

Ebersberg (Notbetreuung ist eingerichtet und an einzelnen Schulen gibt es Fernunterricht)

Erding (Distanzunterricht)

Rottal-Inn

Landshut (Kreis und Stadt)

Dingolfing-Landau

Stadt Augsburg: Einige Schulen und Turnhallen bleiben geschlossen. Betroffen sind die Reischleschen Wirtschaftsschule/FOS/BOS, die Kerschensteiner Grund- und Mittelschule, die Wittelsbacher-Grundschule und die Kriegshaber-Grundschule. Gesperrt bleiben die Turnhallen der Hochzoll-Süd-Grundschule, der Berufsschule 6 und der Hans-Adlhoch-Grund- und Mittelschule.

Landkreis Starnberg: Hier bleibt die Grundschule in Stockdorf geschlossen und für die Fachoberschule und Berufsschule in Starnberg gilt Distanzunterricht.

Landkreis München: An der Fachoberschule Haar und der Mittelschule Lochham in Gräfelfing findet ebenfalls Distanzunterricht statt.

Landkreis Mühldorf: Distanzunterricht an der Grund- und Mittelschule in Gars.

Hessen

Königstein: Distanzunterricht in der Bischof-Neumann-Schule, der St.-Angela-Schule und dem Taunusgymnasium

Kronberg im Taunus: Distanzunterricht an der Altkönigschule

Idstein: Distanzunterricht an der Limesschule und der Pestalozzischule

Niedernhausen: Distanzunterricht und Theißtalschule, zudem ist eine Notfallbetreuung eingerichtet

Wiesbaden: Unterrichtsausfall an der Ursula-Wölfel-Grundschule, für eine Notbetreuung ist dort gesorgt

Niedersachsen

In Niedersachsen fällt wegen Heizungsschäden an folgenden Schulen der Unterricht aus:

Wedemark: IGS Wedemark, es findet eine Notbetreuung statt

Mellendorf: Distanzunterricht an der Realschule Wedemark und Unterrichtsausfall am Gymnasium Mellendorf sowie an der Grundschule Mellendorf. Eine Notbetreuung wird angeboten.

