Schneller Tarifabschluss gefordert: EVG und Bahn setzen auf Einigung

Bis zur Bundestagswahl sollen die Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Gewerkschaft EVG abgeschlossen sein - bestenfalls ohne Arbeitskampf. Beide Seiten drücken aufs Tempo.

Anzeige

Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn dringen beide Seiten auf einen schnellen Abschluss noch vor der Bundestagswahl - bestenfalls ohne Warnstreiks. Bei der ersten Tarifrunde am Dienstag hat die Arbeitgeberseite deshalb bereits ein Angebot mitgebracht. "Damit wollen wir ein klares Signal setzen für eine zügige Lösung", sagte Personalvorstand Martin Seiler in Frankfurt, ohne Details zu nennen.

Die Beschäftigten bräuchten Planungssicherheit. Er sehe gute Voraussetzungen für die Verhandlungen, da beide Seiten zu einem raschen Abschluss kommen wollten. "Wir werden gerne unseren Beitrag dazu leisten." Bis Ende März drohen Fahrgästen ohnehin keine Warnstreiks bei der Bahn.

Auch EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay betonte, die Gewerkschaft sei zu "zügigen und konstruktiven Verhandlungen" bereit. Die Beschäftigten brauchten Klarheit in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Ein möglicher Streik ab April sei nur "das letzte Mittel". Die Gewerkschaft geht unter anderem mit einer Forderung von 7,6 Prozent mehr Geld in die Verhandlungen mit dem kriselnden Konzern. Schichtarbeiter sollen außerdem ein Zusatzgeld von 2,6 Prozent bekommen, das zum Teil in freie Tage umwandelbar sein soll.

Anzeige

Anzeige

500 Euro extra - nur für EVG-Mitglieder

Für EVG-Mitglieder soll es zudem eine Bonuszahlung in Höhe von 500 Euro geben. Und: Alle Beschäftigten sollen ihren Job garantiert bis Ende 2027 behalten. Die Laufzeit des Tarifvertrags lässt die EVG offen. Verhandelt wird für rund 192.000 Beschäftigte, für die die Tarifverträge der EVG gelten.

Der aktuelle Tarifvertrag - und die damit einhergehende Friedenspflicht - gilt noch bis Ende März. Wegen der Ungewissheit, die eine neue Bundesregierung für die Bahn bringen könnte, bat die EVG um frühere Verhandlungen. Denn die Union, die die nächste Regierung anführen könnte, fordert schon lange die Zerschlagung der Bahn. Der Bahn wiederum ist vor allem wegen der laufenden Sanierung des Konzerns an einem schnellen Abschluss gelegen. In den kommenden zwei Wochen sind weitere Verhandlungsrunden angesetzt.