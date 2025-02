Schock in Belgien: 90-Jähriger soll Heimbewohner in Dentergem getötet haben

Zwei Tote, eine Schwerverletzte in einem Pflegeheim der flämischen Gemeinde Dentergem: Ein 90-Jähriger steht im Fokus der Ermittlungen.

Ein 90-jähriger Bewohner eines Pflegeheims in der flämischen Gemeinde Dentergem südwestlich von Gent soll zwei Mitbewohner im Alter von 97 und 93 Jahren getötet haben. Eine 94-jährige Frau sei "in kritischem Zustand" ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Staatsanwaltschaft von Westflandern mit.

Keine Angaben zum Motiv

Demnach soll der Verdächtige zunächst in einem Zimmer den 97-Jährigen und die 94-Jährige angegriffen haben. Der Mann sei noch am Tatort gestorben. Anschließend soll der 90-Jährige in einem anderen Zimmer den 93-Jährigen getötet haben.

Die Staatsanwaltschaft machte zunächst keine Angaben zu einem möglichen Motiv oder der Tatwaffe. Staatsanwaltschaft, Polizei und Rechtsmedizin untersuchen den Tatort. Medienberichten zufolge soll es sich um eine Messerattacke handeln.